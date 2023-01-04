Теперь ввозить дроны в Украину можно без дополнительных документов.

Кабинет министров Украины упростил ввоз гражданских беспилотников и запчастей для них.

Как отметила вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко в Facebook, теперь ввозить дроны гражданского и двойного назначения как гуманитарную помощь можно без дополнительных документов, в том числе без гарантийных писем. Их ввоз будут оформлять в месте пересечения таможенной границы.

В то же время, представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук уточнил в Telegram-канале, что на время действия военного положения ввоз беспилотников и их частей будет проходить по месту пересечения таможенной границы Украины путем подачи в бумажной или электронной форме декларации, заполненной человеком, который перевозит товар, без мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности и без оформления гарантийных писем.

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Иранские дроны в войне в Украине:

Летом 2022 года Россия начала использовать против Украины иранские дроны-камикадзе. Оккупанты с помощью "Шахедов" атакуют украинскую инфраструктуру.

В израильской разведке сообщили, что власти Ирана пытаются расширить поставки оружия для Российской Федерации. Тегеран скрывает свои действия от мирового сообщества.

В новогоднюю ночь силы ПВО уничтожили 45 вражеских "Шахедов".

2 января Россия атаковала Украину "Шахедами". Только в Киеве сбили 20 воздушных целей.

2 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении заявил, что Россия планирует длительную атаку "Шахедами", ее ставка может быть на истощение украинцев, украинской ПВО и энергетики.

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По состоянию на 3 января 2023 года украинская ПВО с сентября уничтожила около 500 вражеских "Шахедов".

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