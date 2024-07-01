Возможно, запас вооружений на складах армии РФ может быть больше, чем на 2-3 года боевых действий с текущей интенсивностью.

Ранее OSINT-аналитики подсчитали, что количество танков Т-80 в хорошем состоянии в России значительно сократилось, и такими темпами российские Т-80 на базах хранения могут закончиться ориентировочно в середине 2026 года, поэтому оккупантам придется делать ставку на более массовые и старые Т-55/Т-62, и более редкие Т-90.

При этом эксперты Defense Express, анализируя эти подсчеты, указывают на некоторые неочевидные выводы, которые можно сделать из этой информации.

"Сама фабула, что у оккупантов танки типа Т-80, которые не были в числе массовых, иссякнут на хранении не раньше середины 2026 года, уже указывает на то, что возможно имеющийся запас вооружений на складах армии РФ может быть больше, чем на 2-3 года боевых действий с текущей интенсивностью", - отмечают эксперты.

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Кроме того, проведение подсчетов анонимными OSINT-эрами с опорой на данные из открытых источников может свидетельствовать о том, что у Запада нет актуальных расчетов по "запасу прочности" армии РФ в текущей войне против Украины. Или же эти подсчеты есть, но их полнота вызывает обоснованные сомнения, пишут в Defence Express.

Кроме того, аналитики указывают и на еще один неявный, но важный нюанс в этих подсчетах.

Исследователи вынуждены исходить из того, что актуальных данных по наличию танков на ремонт или модернизацию на российских бронетанковых ремонтных заводах нет, и получить их не удается. И это в свою очередь наталкивает на вывод, что россияне должным образом наладили контрразведывательный режим на своих БТРЗ, отмечают эксперты.

Кроме того, западные OSINT-еры в подсчетах оперировали наиболее "ходовыми" типами российских танков, такими как Т-80, Т-90 или Т-55/Т-62, но при любых подобных подсчетах из внимания выпадают менее распространенные типы машин, например, Т-64, отмечают эксперты.

"Иными словами, приведенные выше вычисления по тому, что Т-80 у россиян на хранении не закончатся до 2026 года - это скорее не о "длине" потенциала армии РФ, а о глубине, куда следует улучшать качество подсчетов по запасам вооружения оккупантов", - заключают эксперты.

Потери России в Украине

Всего с начала войны ВСУ уничтожили уже более 8 тысяч российских танков (19 за минувшие сутки).

В середине июня ВСУ показали видео первого захваченного российского "танка-черепахи". Дополнительная броня призвана в частности смягчить эффект от ударов. В то же время она увеличивает вес, снижает обзорность и препятствует вращению башни. "Черепаший панцирь" был замечен на Т-72, Т-80 и Т-62.

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