По словам министра обороны, они используют свои танки в качестве сдерживающего фактора для РФ.

Сейчас Дания не планирует передавать Украине свои танки.

Об этом сообщил министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен в интервью, пишет TV2. У Дании есть 44 танка, но 14 из них сейчас находятся в странах Балтии. На вопрос журналиста, почему бы оставшиеся 30 танков не передать Украине, министр сказал, что страна помогает защищаться от российской агрессии иначе.

"Эти танки "не просто украшение". Они используются в качестве сдерживающего фактора, потому что у нас есть балтийские союзники с очень и очень крупным соседом, который, как было показано, нападает на своих соседей", - сказал Эллеманн-Йенсен, отметив, что танки необходимы Дании и для обучения собственных военнослужащих.

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По словам министра, президент Украины Владимир Зеленский напрямую обращался к нему с просьбой предоставить системы вооружения, однако Украина не запрашивала танки. Он не исключил, что этот вопрос вынесут на обсуждение, если поступит такой запрос.

"Я думаю, что мы должны рассмотреть возможности, которые у нас есть для безвозмездной передачи оборудования. Идем дальше. Если Путин выиграет эту войну, он продолжит. Он должен проиграть", - подчеркнул министр обороны Дании.

Помощь Дании Украине

Как сообщал УНИАН, в январе в Минобороны Дании выразили готовность передать ВСУ 19 самоходных артиллерийских установок Caesar.

В конце 2022 года правительство Дании выделило новый пакет помощи Украине на сумму более 40 миллионов долларов.

Еще осенью страна обещала передать украинской армии зимнюю форму, а также принять участие в восстановлении объектов инфраструктуры в Николаевской области.

Также ранее Дания поддержала обучение украинских воинов в Великобритании и предложила свою помощь.

В июне в Минобороны Дании сообщили, что военный корабль РФ дважды входил в их территориальные воды. Тогда министр назвал это "безответственной, грубой и неприемлемой" провокацией.

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