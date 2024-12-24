Украина же имеет много средств поражения БПЛА.

Российские захватчики постоянно совершенствуют свои беспилотники. В частности, на БПЛА "Орлан" были установлены средства, которые позволяют переключаться с одного типа связи на другой - с одной спутниковой группировки на другую. Кроме того, была увеличена их скорость, но и это не все.

"Они то поднимали потолок пролетов, чтобы не доставали средства поражения, то снижали на достаточно низкие высоты, чтобы средства радиоэлектронной борьбы не всегда могли мониторить их передвижение. Поэтому развитие идет. Конечно, будет подключение со временем и искусственного интеллекта, который сможет детектировать цель. Это не для "шахедов", поскольку они бьют по стационарным объектам. У них даже камеры нет. "Шахед" летит запрограммированный на конкретные координаты. Когда на "Шахед" идет воздействие средств РЭБ, то он начинает подыскивать, где еще можно взять связь, потом снова подкорректируется и идет дальше", - рассказал в эфире "Украинского радио" председатель правления альянса "Новая энергия Украины", основатель компании-производителя ударных дронов "Первый контакт" Валерий Боровик

По его словам, "Шахеды" не является суперточным средством поражения, однако благодаря своей боеголовке он может наносить значительные разрушения. В частности, даже при попадании в десятках или даже сотнях метров от цели этот дрон способен наносить ущерб.

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Основными средствами поражения БПЛА в ВСУ являются пулеметы, огневые группы, которые обезвреживают "шахэды" или пустышки, которые также представляют опасность. Также на защите украинцев стоят средства ПВО, МВГ, спуфинга и РЭБы, которые подавляют связь и дрон не знает, куда летит.

"Спуфинг - это когда ты перехватываешь управление вражеским дроном на себя и можешь его направить на того, кто на тебя направлял. Также "шахеды" уничтожают дронами: fpv-дронами и другими. Сейчас работа идет, чтобы детекция шла по триангуляции и сопровождению. Когда у тебя есть несколько радаров, можно передавать наведение на наземную станцию дрона, который доводится до этой цели, идущей со своей скоростью и потом уже пилот подхватывает в том районе этот дрон и может доводить его по видеосигналу и обезвреживать. Также начинают применять лазеры. Очень помогают датчики, которые размещены нашими друзьями и партнерами по всей Украине, которые детектируют пролет ракет и дронов по звуку. Такого аналога нет ни в Европе, ни в Америке", - подытожил он.

Война в Украине - использование дронов

Сейчас как Украина, так и РФ активно разрабатывают и внедряют высокотехнологичные беспилотные средства. Важно наладить использование дронов на оптоволокне, которые устойчивы к воздействию средств РЭБ и главное - какая сторона быстрее наладит массовое производство.

Командир батальона ударных БпЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко говорит, что Украина в этом году вышла в паритет с РФ по количеству дронов.

17 декабря представитель службы по связям с общественностью 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев рассказал, как Вооруженные силы Украины провели на фронте первую полностью роботизированную операцию. В ней были задействованы десятки единиц различных дронов.

По оценке Defense Express, в конце года Россия, вероятно, смогла выйти на темп производства Shahed-136 в 2000 дронов в месяц.

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