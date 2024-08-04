Старенькие "американцы" значительно превосходят большинство российских самолетов и являются паритетными с лучшим из имеющихся у них истребителей.

В реальных боевых условиях предоставленные Украине истребители F-16 будут иметь приблизительный паритет с российскими перехватчиками МиГ-31БМ. Об этом пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко в авторской статье для OBOZ.UA.

По известным данным, на вооружении российской авиации есть ракета класса "воздух-воздух" Р-37 с заявленной дальностью от 200 до 300 км. И считается, что по крайней мере однажды россиянам действительно удалось сбить украинский МиГ-29 такой ракетой с дистанции в 213 км. Однако это не означает, что россияне смогут легко сбивать F-16 на такой дистанции.

Как объясняет Коваленко, в указанном эпизоде российский перехватчик МиГ-31БМ действовал в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Последний и обеспечил наведение ракеты на такой дальности. Однако уже полгода А-50 держатся подальше от Украины после того, как несколько таких самолетов были повреждены или уничтожены.

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Кроме того, F-16 имеет значительно меньшую радиолокационную заметность, чем МиГ-29, а следовательно и на целиться на него с большой дистанции будет значительно сложнее. Вместе с тем сам F-16 имеет на вооружении ракету "воздух-воздух" AIM-120D, заявленная дальность которой составляет около 180 км.

"Таким образом, украинские F-16АМ будут практически в равных условиях с опасными российскими МиГ-31БМ, ведь дальность их радаров практически выводит их в паритет благодаря сопутствующим факторам. В противостоянии с Су-27/30/34/35, а также МиГ-29/35 украинский американец будет иметь или преимущество, например над Су-27/30 и МиГ-29, или равные возможности с Су-34/35 и МиГ-35", - отмечает Коваленко.

Украина получила F-16: последние новости

Как писал УНИАН, Украина получила первые десять западных истребителей F-16 в последний день июля, через год после того, как администрация Байдена наконец дала зеленый свет своим более активным европейским союзникам прислать их.

По данным The Economist, в целом Украина должна получить от союзников 79 самолетов F-16. В частности, 20 из них должны поступить в Украину до конца 2024 года. Все остальные будут поступать партиями в течение 2025 года.

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