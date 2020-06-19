Business Insider: Россия дала неумелым наемникам в Ливии свои МиГ-29 и Су-24

Американские военные говорят, что их беспокоят не так российские самолеты, как люди за штурвалом.

Беспокойство США появлением российских истребителей в Ливии усиливается доказательствами, которые указывают на то, что за штурвалом этих боевых машин сидят абсолютно неопытные пилоты.

Об этом пишет Business Insider, напоминая, что во второй половине мая Африканское командование Вооруженных сил США сообщило о прибытии в охваченную войной Ливию минимум 14 МиГ-29 и нескольких Су-24. Эти самолеты должны были поддержать российских наемников, которые воюют на стороне одной из сторон гражданского конфликта.

Агентство Reuters в начале мая сообщало, что ООН обнаружила 1200 наемников российской группы "Вагнер". Они принимали участие в боях на стороне Халифа Хафтара, который ведет войну против признанного международным сообществом правительства. В Африканском командовании США в четверг сообщили, что в Ливии на самом деле около 2 тысяч бойцов "Вагнера".

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Издание пишет, что МиГ-29 и Су-24 сначала прилетели из России в Сирию, где их перекрасили, чтобы скрыть российскую маркировку. Лишь после этого они отправились в Ливию. Это нарушает эмбарго ООН. По словам генерала Стивена Таунсенда, Москва "четко пытается изменить ситуацию в свою пользу в Ливии". Теперь в Африканском командовании отмечают, что российскими самолетами управляют необученные пилоты.

"Существует обеспокоенность, что российскими самолетами управляют неопытные наемники, которые не придерживаются международного закона и игнорируют законы вооруженных конфликтов", - сказал бригадный генерал корпуса морской пехоты Брэдфорд Геринг.

"Если это правда и начнется бомбардировка, жизни невинных ливийцев под угрозой", - добавил он.

В свою очередь, генерал Джефри Гарриган, который командует ВВС США в Европе и Африке, сказал, что российские пилоты обычно уделяют много внимания "профессиональности в пилотировании".

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"Но то, что мы видели в ходе активности, - я бы сказал, что это, по-сути, работа на основе базовых летных навыков", - сказал Гарриган.

Африканское командование США сообщило, что сфотографировали российские МиГ-29 возле города Сирт на севере Ливии. Но Гарриган сказал, что США не смогли подтвердить присутствие в этом регионе наемников из группы "Вагнер".

По его словам, пилоты российских боевых самолетов - это, скорее всего, "демобилизованные ребята" или же "те, кого они нашли на месте, кто когда-то летал на такого типа самолетах".

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