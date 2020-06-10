Business Insider: Армия США усиливает связи с Тунисом после появления самолетов России в Ливии

Американская армия предлагает Тунису развернуть свою специальную бригаду по поддержке сил безопасности.

На фоне того, как Россия отправила свои самолеты Миг-29 и Су-34 на поле битвы в Ливию, Африканское командование армии США ведет переговоры с соседним Тунисом об укреплении связей между странами.

Об этом пишет Business Insider, добавляя, что генерал американских сухопутных войск Стивен Таунсенд, возглавляющий Африканское командование, провел разговор с министром обороны северо-африканской страны Имедом Хазгуйи. Они обсудили возможности по проведению тренировок и учений по военному планированию, чтобы укрепить связи между странами. С 2011 года США инвестировали более миллиарда долларов в Вооруженные силы Туниса. Сотрудничество между странами помогло усилить тунисские пограничные силы, военную разведку, а также возможности по проведению десантных операций.

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Армии Туниса приходится иметь дело сразу с двумя угрозами. Ведь на востоке в Ливии продолжается война, а у западной границы страны в Алжире действуют террористы "Аль-Каиды" и "Исламского государства". После того, как Россия решила отправить в Ливию больше своих наемников, консультантов и военные самолеты, Таунсенд и Хазгуйи согласились с необходимостью улучшить безопасность в регионе. Американский генерал говорил о важности сотрудничества между армиями двух стран, но при этом он подчеркнул, что войска США не будут разворачиваться в Тунисе.

Военные самолеты, которые отправила Россия, должны обеспечить поддержку с воздуха наемникам из группы "Вагнер", которые воюют на стороне "Ливийской национальной армии" (LNA). Российские истребители прибыли на территорию Ливии из Сирии, где они были перекрашены, чтобы скрыть российское происхождение. Африканское командование армии США опубликовало спутниковые снимки Миг-29 на ливийской базе Эль-Джуфра.

"Россия точно собирается изменить ситуацию в свою пользу в Ливии. Ровно так же, как и в Сирии, она расширяет свое военное присутствие в Африке, используя наемников вроде "Вагнера", которых поддерживает правительство", - сказал Таунсенд.

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"Слишком долго Россия отрицала истинные масштабы ее вмешательства в ливийский конфликт. Что же, этому наступил конец. Мы видели, как Россия отправляла истребители четвертого поколения в Ливию, каждый шаг этого процесса. Ни LNA, ни частные военные компании не могут вооружить, использовать и поддерживать такие самолеты без государственной поддержки. И эту поддержку они получают от России", - добавил американский генерал.

Су-34 будут использоваться для прикрытия атаки наземных сил. А Миг-29, скорее всего, отправят бороться против беспилотников Турции, которые в последних боях смогли разбить силы LNA.

Таунсенд отметил, что раздувание огня войны в Ливии со стороны России ставит под угрозу безопасность в Северной Африке.

"Мы ищем новые способы решить совместные с Тунисом беспокойство в сфере безопасности, включая с применением бригады по поддержке сил безопасности. Тунис признает пользу американских ценностей, профессионализм и решительность. Он очень ценит наше партнерство", - сказал американский генерал.

Business Insider объясняет, что бригада по поддержке сил безопасности, которую упомянул Таунсенд - это тренировочное подразделение, которое разворачивается в рамках программы военной поддержки. Это не боевая единица.

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