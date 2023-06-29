Международные союзники постоянно поддерживают Украину.

Украина узнает о взлетах российской авиации, которая может наносить удары с дальних дистанций благодаря информированию западных союзников и радиолокационному оборудованию.

Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Представитель сообщил о причинах объявления воздушной тревоги этой ночью.

"Мы сообщали о взлете Ту-22М3. Это произошло с аэродрома Шайковка с севера Калужской области, а также и с южных регионов - это аэродром Моздок. Атакуют обычно Украину сейчас оттуда с обоих направлений. Был перелет этих самолетов, но применения этих ракет не было", - сказал Игнат.

Видео дня

При этом, как отметил спикер, ночью оккупанты применили управляемые зенитные ракеты С-300 в Харьковской и Запорожской областях, но российские удары не привели к серьезным последствиям.

Кроме того, он объяснил причину взлетов российской авиации в условиях, когда российские самолеты переводятся с одних аэродромов на другие.

"У них есть свои задачи. Они часть техники могут держать на одном аэродроме, часть - на другом для того, чтобы нанести удары одновременно с нескольких направлений. Потому что время подлета из Шайковки в Азовское море довольно велико. Надо облететь Украину практически вокруг через восточные области, попадая в зону поражения наших ПВО, и оттуда отрабатывать удары по южным областям. Поэтому, из Махачкалы им видимо удобнее выдвигать эти самолеты на восточное и южное направление", - сказал Игнат.

Он добавил, что дальность поражения российской ракеты Х-22 составляет 600 км, и поэтому с севера достать этими ракетами южные регионы Украины невозможно, и поэтому захватчики наносят удары из южных регионов.

Также Игната попросили объяснить алгоритм действий при объявлении воздушных тревог, когда, например, тревога раздается тревога на Полтавщине, а в соседней Черкасской - нет.

По его словам, воздушная тревога объявляется по соответствующим алгоритмам в соответствии с теми угрозами, которые существуют.

Спикер добавил, что иногда существуют определенные технические моменты, когда, если принимать во внимание вчерашний день - во всей Украине была объявлена тревога, но в приложении "Воздушная тревога" в Сумской области тревога не значилась.

Еще у представителя спросили, что Украине еще нужно от союзников для обнаружения российских ракет в воздухе.

"Наши союзники поддерживают Украину постоянно. Та информация, которая поступает о взлете стратегической авиации с дальних аэродромов, дальней авиации и другая информация - предоставляется нам нашими партнерами. Это все полезно для нас", - сообщил Игнат.

Также он сказал, что Украина имеет широкий спектр радиолокационного вооружения радиотехнических войск.

"О них мало вспоминают, но вместе с зенитными ракетными войсками, авиацией воздушных сил и другими составляющими есть радиотехнические войска - это глаза воздушных сил, которые в режиме 24/7 отслеживают воздушную обстановку внутри страны и за ее границами", - добавил Игнат.

Представитель назвал важную помощь союзников по радиолокационному оборудованию.

Юрий Игнат: последние заявления

Игнат недавно высмеял заявления Минобороны России о якобы уничтожении украинских самолетов. Также он подвел итоги по потерям российской авиации во время мятежа Пригожина.

Еще раньше Игнат пошутил над Путиным, который не знает, что такое Patriot.

Вас також можуть зацікавити новини: