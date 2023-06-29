Украина узнает о взлетах российской авиации, которая может наносить удары с дальних дистанций благодаря информированию западных союзников и радиолокационному оборудованию.
Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Представитель сообщил о причинах объявления воздушной тревоги этой ночью.
"Мы сообщали о взлете Ту-22М3. Это произошло с аэродрома Шайковка с севера Калужской области, а также и с южных регионов - это аэродром Моздок. Атакуют обычно Украину сейчас оттуда с обоих направлений. Был перелет этих самолетов, но применения этих ракет не было", - сказал Игнат.
При этом, как отметил спикер, ночью оккупанты применили управляемые зенитные ракеты С-300 в Харьковской и Запорожской областях, но российские удары не привели к серьезным последствиям.
Кроме того, он объяснил причину взлетов российской авиации в условиях, когда российские самолеты переводятся с одних аэродромов на другие.
"У них есть свои задачи. Они часть техники могут держать на одном аэродроме, часть - на другом для того, чтобы нанести удары одновременно с нескольких направлений. Потому что время подлета из Шайковки в Азовское море довольно велико. Надо облететь Украину практически вокруг через восточные области, попадая в зону поражения наших ПВО, и оттуда отрабатывать удары по южным областям. Поэтому, из Махачкалы им видимо удобнее выдвигать эти самолеты на восточное и южное направление", - сказал Игнат.
Он добавил, что дальность поражения российской ракеты Х-22 составляет 600 км, и поэтому с севера достать этими ракетами южные регионы Украины невозможно, и поэтому захватчики наносят удары из южных регионов.
Также Игната попросили объяснить алгоритм действий при объявлении воздушных тревог, когда, например, тревога раздается тревога на Полтавщине, а в соседней Черкасской - нет.
По его словам, воздушная тревога объявляется по соответствующим алгоритмам в соответствии с теми угрозами, которые существуют.
Спикер добавил, что иногда существуют определенные технические моменты, когда, если принимать во внимание вчерашний день - во всей Украине была объявлена тревога, но в приложении "Воздушная тревога" в Сумской области тревога не значилась.
Еще у представителя спросили, что Украине еще нужно от союзников для обнаружения российских ракет в воздухе.
"Наши союзники поддерживают Украину постоянно. Та информация, которая поступает о взлете стратегической авиации с дальних аэродромов, дальней авиации и другая информация - предоставляется нам нашими партнерами. Это все полезно для нас", - сообщил Игнат.
Также он сказал, что Украина имеет широкий спектр радиолокационного вооружения радиотехнических войск.
"О них мало вспоминают, но вместе с зенитными ракетными войсками, авиацией воздушных сил и другими составляющими есть радиотехнические войска - это глаза воздушных сил, которые в режиме 24/7 отслеживают воздушную обстановку внутри страны и за ее границами", - добавил Игнат.
Представитель назвал важную помощь союзников по радиолокационному оборудованию.
Юрий Игнат: последние заявления
Игнат недавно высмеял заявления Минобороны России о якобы уничтожении украинских самолетов. Также он подвел итоги по потерям российской авиации во время мятежа Пригожина.
Еще раньше Игнат пошутил над Путиным, который не знает, что такое Patriot.