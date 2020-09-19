Стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2020» начались с тренировок украинских и британских десантников.

В Николаевской области начался первый этап стратегических командно-штабных учений «Объединенные усилия - 2020».

Читайте такжеRapid Trident 2020: на Львовщине начинаются масштабные военные ученияУкраинские и британские десантники провели совместные тренировки в рамках учений «Объединенные усилия - 2020», сообщает Служба по связям с общественностью Командования десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Учения такого формата проводятся впервые и их цель - практическое выполнение задач в многонациональной среде по стандартам и процедурам НАТО, повышение уровня совместимости подразделений Вооруженных сил и наших государств-партнеров, десантного братства.

«Данный этап учений начался с десантирования украинских и британских «крылатых пехотинцев». Десантирования происходили с оружием и снаряжением под прикрытием Военно-воздушных сил ВС. Весь личный состав быстро выдвинулся к пунктам сбора. На маршрутах выдвижения украинские и британские десантники выполняли различные задачи, в частности взятие под контроль важных районов, объектов и т.д.», - говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из первых, кто десантировался на украинскую землю вместе со своим личным составом, был командир 16-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Великобритании бригадный генерал Джеймс Мартин.

«Британские и украинские десантники действовали по-боевому, причем на совершенно незнакомой местности. Каждый воин десантировался с оружием и снаряжением, боеприпасами, десантным рюкзаком со всем необходимым имуществом. После десантирования, была быстро и профессионально организованная оборона площадки приземления, налажена связь с высшим руководством и украинским подразделением ДШВ», - говорится в сообщении.

В дальнейшем подразделения десантно-штурмовых войск ВСУ будут действовать совместно с военнослужащими 16-й десантно-штурмовой бригады ВС Великобритании в ходе плановых этапов практических действий учений в осложненных условиях тактической обстановки.

По информации британского издания Mirror, это крупнейшая десантная операция для Британии за последние более 20 лет, поскольку в Николаевской области десантировались более 450 британских военных.

Военные учения "Объединенные усилия-2020"

Стратегические командно-штабные учения «Объединенные усилия-2020» проходят в ответ на проведение Россией учений «Кавказ - 2020».

Учения продлятся 22-25 сентября под руководством главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

В учениях примут участие около 12 тыс. военнослужащих и 700 единиц техники.

Учения будут проводиться на едином оперативно-стратегическом фоне, который приближен к возможному характеру развития военно-политической обстановки вокруг Украины. Впервые к учениям будут привлечены военные подразделения стран НАТО - США и Великобритании - для совместного выполнения учебно-боевых задач. За проведением учений будут наблюдать до 200 иностранных инструкторов.

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Автор: Александр Куницкий