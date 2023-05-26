Одной из особенностей катера является его низкая визуальная оптико-электронная, радиолокационная и тепловая заметность.

В состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины сегодня введен малый бронированный артиллерийский катер "буча".

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, главное его назначение: патрулирование в ближней морской зоне, в реках и лиманах; защита важных объектов морской и речной инфраструктуры и прибрежной зоны Украины; противодействие вероятным высадкам десантных средств противника.

В свою очередь Армия Информ отмечает, что бронекатер успешно прошел все этапы заводских и государственных испытаний. На катере установлено современное навигационное и радиолокационное оборудование и вооружение для поражения целей противника.

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"Одной из особенностей этого катера является его низкая визуальная оптико-электронная, радиолокационная и тепловая заметность. Он малозаметен для радиолокационных и инфракрасных средств противника. Кроме того, катер оснащен системой защиты от наведения оружия противника и системой автоматической постановки дымовых и тепловых завес", - подчеркивает издание.

Катер "Буча": что известно

МБАК "Буча" - малый бронированный артиллерийский катер создан в рамках проекта 58155 (шифр "Гюрза-М"). Он был спущен на воду в сентябре 2021 года и до сих пор находился на государственных испытаниях.

Малые бронированные артиллерийские катера проекта 58155 - тип малых бронированных артиллерийских катеров, который был спроектирован "опытно-проектным центром кораблестроения" (г. Николаев). Катера начали поступать на вооружение ВМС Украины в конце 2015 года. Их использование предусматривалось в Азовском море.

В 2022 году все ракетные катера проекта 58155 "Гюрза-М", входившие в состав Азовской флотилии, были захвачены вооруженными силами Российской Федерации в результате российского вторжения в Украину. По состоянию на июнь 2022 г. в составе ВМС Украины находилось лишь три из восьми ракетных катеров данного типа.

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