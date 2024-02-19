Юрий Игнат отметил, что Европа начала усиливать оборонный сектор.

Российская авиация является угрозой не только для фронта, но и для всей территории Украины. Украинские военные не смогут отражать атаки оккупантов без необходимых средств защиты.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинской артиллерии необходимы снаряды для борьбы с оккупантами на поле боя. Также, по его словам, невозможно обойтись без систем ПВО и ракет к ним.

"Все все понимают. Продолжаются непростые процессы в США. Мы ожидаем, что не будет никаких противостояний между обеими партиями в Конгрессе США, и будет полное взаимопонимание в Европе. Оно уже есть, но отдельные страны еще вставляют палки в колеса", – объяснил Игнат в комментарии 24 каналу.

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При этом он указал, что Европа начала усиливать оборонный сектор, в частности, увеличила производство боеприпасов, систем ПВО и ракет к ним.

"Наращивают как само производство, так и процент ВВП, который предназначен именно на сектор обороны. Таким образом усилят и свои способности, а соответственно усилят и нас. Прежде всего нужно усиливать Украину, помочь один раз мощно всеми возможными силами, чтобы потом не было всем очень болезненно", – отметил военный.

По его словам, российская авиация наносит немало вреда как на фронте, так в городах Украины.

"Сейчас очень серьезный процесс, когда российские войска на нескольких направлениях осуществляют наступательные действия. Нужно их чем-то сдерживать. Необходимы артснаряды в достаточном количестве, средства ПВО. Задача №1 Воздушных сил – не допустить вражескую авиацию летать над нашими головами", – подчеркнул Игнат.

Также он подчеркнул, что Воздушные силы справились с вражескими самолетами в начале войны и делают это сейчас, но, чтобы продолжать отражать атаки ракет и дронов, Украине необходимо больше средств ПВО и ракет к ним.

Сбитие российских самолетов 19 февраля - главные новости

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