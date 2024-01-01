Дроны способны не только нести взрывчатку, но и оборудованы огнеметной системой.

Украинские морские дроны Sea Baby могут не только нести взрывчатку, но и вести огонь. Видео работы такого дрона от СБУ есть в распоряжении УНИАН.

Как рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью УП, сейчас СБУ работает более новыми и совершенными поколениями морских дронов. Их разрабатывают специалисты из спецслужбы, инженеры, айтовцы, военные моряки, а не частные компании.

"Мы стремимся выбить все ракетоносители из украинской акватории Черного моря. А тогда обратим внимание и на подводные лодки... россияне уже вывели все серьезные корабли из Крыма, но это им не поможет. Российского флота в Крыму не должно быть вообще", - сказал Малюк.

Боевую часть Sea Baby довели со 108 до 850 килограммов взрывчатки, а корпус изготавливают из незаметного для радаров материала. К примеру, уже сейчас на дронах стоит огнеметная система, позволяющая вести в прямом смысле морской бой.

На видео от СБУ показан морской бой дронов с кораблями РФ. Видно, что Sea Baby при столкновении не избегали контакта, а открыли ответный огонь.

Также у СБУ еще одна разработка — дрон-камикадзе Мамай, который может нести 450 килограммов взрывчатки.

Украинские морские дроны-что известно

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что нашей стране удалось наладить собственное производство морских дронов. Он объявил, что Украина стала первой страной, которая смогла сформировать подобный флот из-за вынужденной войны с Россией.

Благодаря успешным атакам СБУ фактически изменила философию проведения военно-морских операций. Так, в октябре 2022 года морские дроны СБУ атаковали вражеские корабли в Севастопольской бухте. Тогда получили повреждения четыре военных судна, среди которых фрегат "Адмирал Макаров". А в этом году дроны Службы безопасности поразили ракетоносители "Самум" и "Павел Державин", танкер SIG, десантный корабль "Оленегорский горняк".

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