СБУ проводит успешные спецоперации на море не только благодаря Sea Baby, но и используя другой дрон "Мамай".

В Службе безопасности Украины рассказали об еще одном виде морских дронов, которые отвоевывают Черное море.

О разработке этих надводных дронов в СБУ рассказали впервые-военному журналисту Андрею Цаплиенко, а также приоткрыли некоторые детали их производства. В частности, морской дрон "Мамай" сейчас является самым быстрым объектом в Черном море и может разгоняться до 110 км/ч.

В то же время, как говорит глава СБУ Василий Малюк, дрон Sea Baby атаковал Крымский мост и другие вражеские объекты: "Это не просто военно-морской дрон, а многоцелевая платформа, которая сегодня эффективно используется".

Благодаря успешным атакам СБУ фактически изменила философию проведения военно-морских операций. Так, в октябре 2022 года морские дроны СБУ атаковали вражеские корабли в Севастопольской бухте. Тогда получили повреждения четыре военных судна, среди которых фрегат "Адмирал Макаров". А в этом году дроны Службы безопасности поразили ракетоносители "Самум" и "Павел Державин", танкер SIG, десантный корабль "Оленегорский горняк", а еще нанесли повреждения крупному военному буксиру "Николай Муру" и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю "Владимир Козицкий".

Морские дроны Украины - заявление Зеленского

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что нашей стране удалось наладить собственное производство морских дронов. Он объявил, что Украина стала первой страной, которая смогла сформировать подобный флот из-за вынужденной войны с Россией.

"Мы создаем первый в мире флот морских дронов, который лишает российские военные корабли смысла и заставляет их прятаться", - заявил президент Украины.

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