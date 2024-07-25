По мнению эсперта, в перспективе Украина может выйти на партитет с тем, что сейчас производит Россия.

Ежемесячно Россия производит до 90 ракет. Об этом сказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Я вам могу сказать, что на сегодняшний день Россия производит ежемесячно 85-90 ракет. Из них они производят, если мы говорим о именно баллистических, 20 "Искандеров". Вопрос в том, что Россия производила до полномасштабной войны значительно больше и у них было время накопить. Но я хочу напомнить, что Россия и использовала очень много тех же "Искандеров", особенно в первые недели полномасштабного российского вторжения. И по Киеву, и не только по Киеву. По территории Украины – из Беларуси особенно – они их запускали тогда", – пояснил он в эфире телеканала "Киев24.

По мнению эсперта, в перспективе Украина может выйти на партитет с тем, что сейчас производит Россия. Но в этом вопросе необходима поддержка партнеров.

"Я не вижу проблем в том, чтобы реализовывать такие программы и проекты", – добавил Мусиенко.

Производство оружия в России: другие новости

Как рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко, Россия способна производить в год до 30 боевых самолетов. Среди них – 8-10 самолетов Су-34 и Су-35, а также около 2-4 истребителей Су-57.

Кроме того, Россия продолжает производить учебно-боевые Як-130, но также в небольшом количестве – где-то до 4-6 единиц в год.

Что касается танков, то в месяц РФ производит 5-6 единиц. Отмечается, что с нуля производить танки россияне могут только на одном предприятии – это "Уралвагонзавод".

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