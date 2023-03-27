Вскоре эти навыки можно будет применить на практике.

Сегодня стало известно о том, что украинские военные завершили освоение танков Challenger 2 в Великобритании. По итогам обучения британское Министерство Обороны выпустило мини-фильм об этом опыте.

"Мы зашли за кулисы, чтобы показать вам, как британская армия провела несколько недель, обучая украинские танковые экипажи управлять и сражаться с могучими Challenger 2", - говорится в сообщении.

Ролик был выпущен на YouTube, его продолжительность составляет почти 27 минут. В нем изображено, как танкисты учатся передвигаться по различным типам покрытия: асфальтированным дорогам, грунтам, затрудненному рельефу и тому подобное. Это они делали в сопровождении переводчиков.

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Кроме этого происходило ознакомление со снарядами и вооружением к танку, а также их работой. В том числе и отрабатывались все необходимые процессы на специальных симуляторах.

К мини-фильму Минобороны выпустило тизер, в котором в 15 секунд попытались вместить лучшие кадры.

Помощь Великобритании для Украины: что известно

Как сообщал УНИАН, 16 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о передаче Киеву 14 танков Challenger 2. Лондон стал первой европейской столицей, заявившей об официальной помощи Украине танками.

Также британцы пообещали предоставить Киеву боеприпасы для танков с обедненным ураном. Они обладают высокой эффективностью для поражения техники.

Кроме 14 британских танков Challenger, в Великобритании пообещали предоставить Украине 20 бронетранспортеров Bulldog и 30 самоходных артиллерийских установок AS-90.

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