Также лучше было бы предоставить тысячу танков, а не 80, как передали партнеры.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украине для победы над страной-оккупантом РФ нужно не 40 реактивных систем залпового огня HIMARS, а 400.

Как пишет Укринформ, в Давосе глава литовского ведомства также подчеркнул, что было бы хорошо, если бы ВСУ получила не 80 танков, а тысячу.

"Было бы очень хорошо взять на себя обязательство не только поддерживать Украину столько, сколько понадобится, но и сказать: сколько понадобится для победы, а также добавить: что бы ни понадобилось для победы. Это будет сдерживающим месседжем для Путина", - подчеркнул Ландсбергис.

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Военная помощь Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Германия передала Украине снаряды, БТРы, беспилотники и другое военное имущество. Также в планах на ближайшее будущее – передача систем ПВО и десятков БМП.

Недавно стало известно, что до конца текущего года Франция будет поставлять Украине по 3 тысячи снарядов в месяц. Одновременно будет передавать Украине по 50 ракет SCALP в месяц.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил абсолютную уверенность в продолжении поддержки Украины со стороны союзников по Альянсу. Он подчеркнул, что помощь Киеву - это не благотворительность, а инвестиция в общую безопасность.

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