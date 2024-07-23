Весной рекорд принадлежал Госспецсвязи, которая заказывала такие БПЛА по цене 161-170 тысяч гривен.

18-19 июля в Агентстве оборонных закупок заключили ряд соглашений на поставку квадрокоптеров Маѵіс 3T на 93,26 млн гривен. Дроны с тепловизорами для ночной съемки и без дополнительных батарей заказали по цене от 154 до 156 тысяч гривен. Об этом сообщают "Наши деньги".

Названная цена Маѵіс 3T является самой низкой на закупках, которые проводились в системе Prozorro во время войны.

Всего в Агентстве оборонных закупок объявили о закупке 1200 Мавиков на ожидаемую сумму 220,58 млн гривен. На аукционах скидка составила в среднем 17%. Сейчас по результатам аукционов заключили половину сделок, вторую половину намерены заключить уже скоро.

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Также эксперты проанализировали все закупки Mavic 3T, о которых опубликовали данные в системе Prozorro с 1 июня по 8 июля 2024-го: как оказалось, средняя цена на летних закупках составляла 178 тысяч гривен за дрон в стандартной комплектации.

Дроны для нужд ВСУ - что стоит внимания

Напомним, весной стало известно, что Агентство оборонных закупок приобрело 4 тысяч DJI Mavic для украинских Вооруженных сил.

Общая сумма заключенных контрактов составила 575,2 млн гривен. Средняя цена DJI Mavic 3T с тремя дополнительными аккумуляторами и зарядным устройством составила 194,2 тысяч гривен.

Отметим, что только за первые два месяца текущего года украинской промышленности удалось изготовить примерно 200 тысяч FPV-дронов.

Также стоит напомнить, что еще в декабре Владимир Зеленский озвучил цель для оборонной промышленности - изготовить миллион FPV-дронов за 2024-й год.

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