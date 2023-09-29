Если Украина остановится, то на ней отыгрывается не только Путин, заявил секретарь СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность затяжной войны Украины с РФ и призвал нацию "выключить" панику и не впадать в грусть.

В то же время в интервью Наталии Мосейчук он акцентировал, что ему трудно понять логику некоторых партнеров Украины, когда они вспоминают о "войне на годы".

Данилов предполагает, что они скорее всего "исходят из факторов, которые они на сегодняшний день имеют на столе".

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"Не восприятие фрагментации России - они этого пугаются и это правда. Нам до сих пор никто не может четко дать ответ на вопрос, что такое наша победа. Нам говорят: "Мы вас будем поддерживать до..." и дальше словосочетания "победа" я нигде не слышал", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что Украине нужно четкое понимание: или партнеры идут с нами к победе, или они с нами идут определенный промежуток времени, а потом будут смотреть и делать те или другие выводы.

Данилов вспомнил, что в мире и, в частности, в России, происходят события, которые точно идут на пользу Украине. При этом он подчеркнул, что наша задача защищать государство, освобождать от агрессора, быть стойкими, не унывать и не паниковать.

"Если мы остановимся на этом пути, то имейте в виду, что тогда отыгрываются на нас все - и не только Путин. Мы живем в очень сложном, непростом мире и мы сегодня видим, что иногда даже у стран-партнеров политическая целесообразность перевешивает те или иные вещи, которые мы называем ценностями", – подчеркнул Данилов.

Зеленской заявил, что у Украины есть понимание возможности "долгой" войны

Как сообщал УНИАН, в сентябре президент Владимир Зеленский заявил, что "морально" готов к тому, что экономику Украины придется переводить на "военные рельсы", если война на истощение затянется, а поддержка союзников будет становиться слабее.

В интервью The Economist он отметил, что затяжная война станет для Украины распутьем. Страна потеряет больше людей. При чем, как на фронте, так и в результате эмиграции. Он добавил, что для войны на истощение потребуется "полностью милитаризованная экономика". При этом отметил, что обсуждать эту идею со своим народом будет только в том случае, если слабость в глазах его западных союзников станет "тенденцией".

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