Згурец прогнозирует, что такая логика действий врага сохранится как минимум до конца года, и Украине надо исходить из этой реальности.

Военный аналитик Сергей Згурец не соглашается с мнением командующего Нацгвардии Александра Пивненко о том, что в ближайшие месяц-полтора армия РФ потеряет возможность вести активные штурмы и перейдет к обороне.

"К сожалению, я не разделяю оптимистический подход командующего Нацгвардии, что за полтора месяца Россия перейдет в оборону. Уже длительное время, наверное, с октября прошлого года, с начала наступления на Авдеевку, захвата Авдеевки, логика действий российской армии не меняется. Она ориентирована на постепенное выдавливание наших Вооруженных сил по всей ширине линии фронта, где активная зона сейчас насчитывает 900 километров", - сказал Згурец в эфире Radio NV.

Он утверждает, что россияне уже длительное время применяют одинаковый подход: используют сначала артиллерию и КАБы, а затем - пехоту в различных форматах, чтобы захватывать рубежи обороны.

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"Предпосылок для того, что сейчас у противника наступает истощение и он готов перейти к обороне, по нашим оценкам нет. Мы считаем, что как минимум летний период и далее до осени враг будет использовать тот запас живой силы, который пополняется за счет финансового рекрутинга, и будет использовать запасы КАБов, артиллерии и в дальнейшем", - добавил эксперт.

Згурец прогнозирует, что такая логика действий врага сохранится как минимум до конца года, и Украине надо исходить из этой реальности.

Война в Украине - прогноз Пивненко

Через месяц-полтора РФ не сможет вести активные штурмы на многих направлениях, убежден бригадный генерал, командующий Нацгвардией Александр Пивненко. Об этом он сказал, оценивая нынешнюю ситуацию на фронте.

"Тяжело. Но ведь наступательные возможности противника не безграничны, да и сколько они понесут потерь... Я думаю, еще месяц-полтора и они не смогут вести активные штурмы на сразу многих направлениях и станут в оборону в любом случае", - считает Пивненко.

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