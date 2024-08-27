Производители общаются с боевыми подразделениями, потому что заинтересованы в пользе своей продукции.

Командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский рассказал о производстве украинских дронов, которые на будущее можно расценивать как валюту – отечественные БПЛА сообразительные и эффективные.

"Украинский дрон – он масштабный, украинский дрон – он сообразительный, он перспективный, гибкий, эффективный, и это касается практически всех направлений. И украинский дрон – это не только оружие, которое изменило поле боя, я с уверенностью могу сказать, что это одна из разновидностей оружия нашей победы. Сегодня мы не представляем работу вообще без одного компонента в этих моментах...", – сказал военный "Укринформу".

Он также добавил очень важную деталь: украинский дрон после победы станет своеобразной валютой государства.

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"И наши производители это понимают, мир это понимает, с нами консультируются и на нас смотрят, нас изучают. Что касается иностранных производителей, то отмечу, что не так много производителей в мире, скажем, которые могут потягаться с нашими системами. Для статистики приведу пример, что на сегодня более 170 образцов беспилотных систем приняты на вооружение и используются на фронте", – рассказал Сухаревский.

По его словам, все производители непосредственно общаются с боевыми подразделениями, и заинтересованы в том, чтобы их продукция была эффективной. Он также добавил, что отечественные производители "заточены" на использование своего вооружения для приближения победы Украины и массового уничтожения противника.

"И это очень классно, очень круто. Хочу еще сказать, что в ста процентах случаев с нашими производителями просто приятно работать и иметь дело", – добавил военный.

Больше всего, по его словам, своими характеристиками его поразил Deep Strike.

"Для меня стало определенным открытием и в плане положительного эмоционального состояния является как раз изучение и работа со средствами глубинного поражения. Как раз Deep Strike – это очень интересный компонент", – отметил Сухаревский.

Производство беспилотников в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина возглавляет технологический прогресс в области беспилотников. По его словам, подробный доклад ему представил командующий Силами беспилотных систем Вадим Сухаревский. Он отчитался по всем типам дронов – воздушных, наземных и морских – и по всем типам задач: от тактических FPV и эвакуационных платформ до так называемых дронов Deep Strike (глубокий удар).

Зеленский отметил, что направление активно развивается – растет количество не только произведенных, но и успешно примененных беспилотников. Лидеры других стран уже проявили заинтересованность к опыту Украины. После победы, как отметил президент, украинские дроны станут высокотехнологичной частью украинского экспорта.

Ранее издание Forbes писало, что Украина потеснила РФ с пьедестала мирового лидера в области беспилотников. Хотя российские БПЛА и системы радиоэлектронной борьбы все еще мощные и эффективные, они имеют меньшее влияние на поле боя, поскольку Украина взяла на вооружение новые технологии и тактику.

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