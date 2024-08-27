Скоро однозначно следует ожидать сюрпризов от Сил беспилотных систем, отметил командующий.

Продолжается война в Украине против РФ, и украинские специалисты разрабатывают морские дроны, которые скоро будут обеспечивать защиту Украины как морского государства.

Об этом "Укринформу" рассказал командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины, полковник Вадим Сухаревский, который отметил, что украинцам присуща смекалка и определенный феномен, благодаря которым появляются интересные разработки.

"Чтобы не выдавать технических и организационных моментов, скажу только так, что довольно скоро у нас, как у морского государства, на море появится весомый аргумент, который будет давать нам хороший конструктив в плане того, что мы эффективно будем оборонять свои морские рубежи и берег", - сказал Сухаревский. Он добавил, что вскоре однозначно следует ожидать сюрпризов от Сил беспилотных систем.

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"Фантазии у нас хватает, желания также, опыта, тем более поэтому будем и уже придумали и будем развивать все эти моменты. Результат один - это горящие мокшанские болота, это промышленные масштабы уничтожения противника и это святая украинская победа", - подчеркнул Сухаревский.

Интересные новости Украины о войне - что сообщалось

Полковник ВСУ, командующий новосозданных Сил беспилотных систем Вадим Сухаревский рассказал о своем видении того, насколько быстро меняется война, и какой она будет завтра. По его мнению, все последующие войны так называемой пятой генерации будут войнами беспилотных систем.

Все государства после украинско-российской войны будут переходить на отделение огня от своих солдат. Сухаревский уверен, что это понимают абсолютно все - от Северной Кореи и заканчивая Соединенными Штатами. По его словам, вопрос в том, насколько системно будут готовы подойти институты к таким масштабным проектам.

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