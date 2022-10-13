В пакет помощи войдут также ракеты к ранее предоставленным Британией системам ПВО – Stormer и Starstreak.

Ракеты AIM-120 AMRAAM для систем NASAMS, которые могут сбивать крылатые ракеты, Великобритания предоставит Украине в ближайшие недели.

"Ракеты AMRAAM будут предоставлены в ближайшие недели для использования с системами противовоздушной обороны NASAMS, которые уже пообещали США", – отметил Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Министерство обороны Украины в Telegram.

Также он сообщил, что в пакет помощи войдут ракеты к ранее предоставленным Британией системам ПВО – Stormer и Starstreak.

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"Кроме того, Силам обороны Украины будут предоставлены сотни дополнительных БПЛА для поддержки возможностей по сбору информации и логистике, а также дополнительно 18 артиллерийских систем", – говорится в сообщении.

Кроме того, Великобритания также выделит 10 миллионов фунтов стерлингов на Комплексный пакет помощи НАТО Украине, предусматривающий закупку нелетальной помощи для украинской армии накануне зимы, а именно зимней одежды, укрытий, генераторов, бензовозов и машин скорой помощи.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что США ускоряют отправку ЗРК NASAMS в Украину.

Ракеты AIM-120 AMRAAM для систем NASAMS: что о них известно

Ракеты AIM-120 AMRAAM – это американская всепогодная управляемая ракета класса "воздух-воздух" средней дальности.

Ракеты данного класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели.

Тактико-технические характеристики

Максимальная дальность пуска: до 180 километров

Длина ракеты: 3,66 метров

Система наведения: ИНС + радиоканал + АРЛ ГСН

Ранее сообщалось, смогут ли комплексы NASAMS этими ракетами перехватывать российские "Искандеры", "Калибры", Х-22, Х-59 и "Ониксы".