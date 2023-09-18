Министр обороны также прокомментировал перспективы отправки ракет Taurus.

Германия передаст Украине новый пакет помощи стоимостью 400 миллионов евро. Об этом рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Bild.

"Мы поставляем дополнительные боеприпасы: взрывчатые, минометные, противоминометные. Потому что боеприпасы - это то, что наиболее остро необходимо Украине в ее оборонительной борьбе против жестокой агрессивной войны. Кроме того, мы поможем с защищенной техникой и системами разминирования. Но мы не забываем и о приближающейся зиме: мы отправим не только одежду, но и электро- и теплогенераторы", - сказал он.

На вопрос о том, почему в этот пакет не войдут крылатые ракеты Таурус, Писториус заявил, что федеральное правительство обязано очень тщательно взвешивать каждую поставку оружия.

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"Необходимо прояснить множество политических, юридических, военных и технических аспектов. Это нелегко. Правительство Германии еще не решило, посылать ли крылатые ракеты Taurus", - сказал он.

Помощь Украине от Германии

Напомним, на днях в Берлине заявили, что передали украинцам новую партию военной помощи, в которую вошли боевые машины пехоты Marder, танки для разминирования Wisent 1, снаряды, системы обнаружения дронов и другое.

Украина уже долгое время призывает Германию передать дальнобойные ракеты Taurus, однако решение так и не было принято. Власти обещали, что это оружие не будет использоваться против объектов на территории России.

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