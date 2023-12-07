Александр Камышин отметил, реализация этих проектов займет годы.

Украина договорилась о производстве дефицитных снарядов с американскими компаниями. Речь идет об артиллерийских снарядах калибра 155-мм.

"У нас есть договоренности с двумя американскими ведущими компаниями о совместном производстве в Украине боеприпасов 155 калибра. Реализация этих проектов будет длиться годы", - рассказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире телемарафона.

По его словам, производство этих снарядов занимает примерно два-три года. При этом он указал, что для начала производства Украине нужны технологии, которыми есть у стран Запада.

Видео дня

"Поэтому чем раньше мы начинаем, тем раньше у нас будут эти решения и заработают для Сил обороны", - подытожил чиновник.

Производство оружия - Украина и США подписали Меморандум

В Вашингтоне в рамках украинско-американской конференции оборонных индустрий Украина и США подписали Меморандум о сотрудничестве по совместному производству оружия и обмену техническими данными.

Документ о договоренности подписан Министерством обороны и Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, а также Министерством обороны США.

Вас также могут заинтересовать новости: