США также заявили о создании межведомственной группы Ukraine Deal Team, которая будет разрабатывать рекомендации по потенциальным сделкам.

В Вашингтоне в рамках украинско-американской конференции оборонных индустрий Украина и США подписали Меморандум о сотрудничестве по совместному производству оружия и обмену техническими данными.

Как информирует Офис президента Украины Владимира Зеленского, документ о договоренности подписан Министерством обороны и Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины - с украинской стороны, а также Министерством обороны Соединенных Штатов Америки - со стороны США.

"Меморандум предусматривает, что Украина получит мощности, которые необходимы для успеха на поле боя в ближайшей перспективе, а в долгосрочной перспективе будут способствовать экономическому восстановлению и укреплению обороноспособности. Одним из основных приоритетов в Меморандуме определена локализация оборонной промышленности в Украине. В частности, документ будет способствовать строительству в нашей стране производственных мощностей для обеспечения ВСУ необходимым оружием, в частности, в сферах противовоздушной обороны, производства критически важных боеприпасов, а также ремонта и технического обслуживания", - сообщили в ОП.

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Как отмечается, Министерство обороны США и промышленные партнеры будут предоставлять Украине технические данные для начала локальной реализации отдельных проектов, которые имеют целью совершенствование устаревших систем противовоздушной обороны путем интеграции западных боеприпасов.

"Параллельное производство этих систем в Украине и США позволит ускорить их развертывание и поможет нашему государству поддерживать ПВО в боевом состоянии", - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках конференции Соединенные Штаты Америки заявили о создании межведомственной группы Ukraine Deal Team, в которую вошли представители Государственного департамента, Министерства обороны и Министерства торговли США. Межведомственная группа будет поддерживать партнеров, которые будут разрабатывать рекомендации насчет потенциальных соглашений и экспортных требований для оборонной промышленности Украины.

По данным ОП, в мероприятии приняли участие около 350 американских, украинских и европейских промышленников и чиновников.

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Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, что США и Украина ищут пути для сотрудничества в вопросе совместного производства оружия. Тема обсуждалась в рамках украинско-американской конференции оборонных индустрий, проходившей в столице Соединенных Штатов 5-6 декабря.

Участниками конференции были американские и украинские чиновники, представители оборонных индустрий обеих стран. Цель конференции - усилить сотрудничество между предприятиями оборонной промышленности Украины и США.

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