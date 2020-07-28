Советские дымовые шашки в ВСУ заменят на новые и украинского производства (фото)

Кроме того, компания также разработала современную систему дистанционного управления димопуском.

Новые дымовые шашки УДШ-У львовского разработчика успешно прошли испытания. Пиротехническое средство должно заменить советские образцы, которыми сейчас пользуются ВСУ.

Об этом сообщает Defense Express.

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Подобные дымовые шашки крайне необходимы Вооруженным Силам Украины, поскольку являются чрезвычайно эффективными средствами маскировки, при этом, старые запасы советских УДШ на складах практически закончились.

К испытаниям на полигоне производители готовились несколько лет: была разработана необходимая документация, созданы рецептуры и конструкции и др.

Кроме того, компания «НПЧП «Спарринг-Вист Центр» также разработала современную систему дистанционного управления дымопуском для таких средств маскировки. Система состоит из компьютера, цифровой метеостанции и локальных пультов управления, способных одновременно управлять запуском почти 2 тысяч УДШ.

Как сообщал УНИАН, в Национальной гвардии начали перевооружение некоторых подразделений соответственно к натовским стандартам.

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