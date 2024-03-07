Он объяснил, почему дроны не задействовали во время форсирования реки.

Войска НАТО не должны копировать опыт украинской армии в противостоянии РФ, поскольку еще ни одна война не была точной копией предыдущей.

Такое мнение выразил заместитель начальника Генштаба Польши Петр Блажеуш, которого Defense News называет одним из лучших генералов польской армии. По его словам, военнослужащим стоит адаптироваться к предстоящим сражениям и "остерегаться применять уроки войны в Украине".

В учениях Dragon-24 не задействовали ни один БПЛА. Некоторые наблюдатели обеспокоены тем, что не все западные страны достаточно быстро адаптируюся к требованиям современной войны. Блажеуш говорит, что не уверен в их эффективности при форсировании реки.

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"Вы можете использовать их в разведывательных целях для заблаговременного сбора разведданных, но во время самой переправы они вам в воздухе не понадобятся. Они нужны впереди, на передовой, чтобы убедиться в отсутствии блокпостов, выявить позиции противника или угрозы для высаживающихся машин", - сказал он журналистам.

Также он отметил, что переправа через Вислу составляет всего 320 метров. "Если бы речь шла о более длинном расстоянии, то потенциально они (БПЛА - УНИАН) могли бы понадобиться, но у нас есть и другие средства связи, помимо беспилотников", - добавил генерал.

Он убежден, что войскам НАТО не стоит просто дублировать другие военные стратегии. "Никогда в истории следующая война не была точной копией предыдущей, поэтому мы должны быть очень осторожны в определении уроков, извлеченных в Украине, а затем применять их, потому что да, там есть четкие указания на то, что нам нужно делать, но мы не должны стремиться просто копировать то, что они делают там", - добавил он.

Учения НАТО в Польше: что известно

Dragon-24 стали частью военных маневров НАТО Steadfast Defender-24, они проходили в польском регионе Корженево 4-5 марта.

В учениях приняли участие военнослужащие из Германии, Литвы, Польши, Словении, Франции, Испании, Турции, Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Под руководством Польши они форсировали реку Висла.

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