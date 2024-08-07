До сих пор производство тормозил дефицит головок самонаведения к этим ракетам.

Корпорация Boeing значительно нарастила производство головок самонаведения (ГСН) к зенитным ракетам PAC-3 MSE, которые используются в зенитно-ракетных комплексах Patriot. По итогам года может быть побит рекорд объемов их выпуска, сообщает Defense News.

В компании заявляют, что с начала года они уже побили рекорды объемов выпуска ГСН за 3 и за 6 месяцев. Ожидается, что по итогам года объемы производства будут на 20% выше, чем в прошлом году. Отмечается, что Boeing в этом году инвестировала значительные ресурсы в свой завод в Хантсвилле, и эти расходы в итоге должны увеличить производственные мощности на 30%.

Как заверили в Boeing, даже при уже имеющихся до того производственных мощностях они могли по итогам года изготовить ГСН для 650 ракет Patriot, которые в этом году планирует изготовить корпорация Lockheed Martin. Поэтому дополнительные мощности позволяют изготовить еще больше.

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Украинское военно-аналитическое издание Defense Express отмечает, что реализация вышеприведенных планов уберет одно из значимых "узких мест" в цепочке производства ракет к "Петриотам". Ведь до сих пор нехватка зенитных ракет корнями уходила именно в ограниченные возможности Boeing производить системы самонаведения к зенитным ракетам.

"Здесь также довольно показательным является указание, что за все предыдущие годы Boeing изготовил более 5 тысяч головок самонаведения к ракетам PAC-3 MSE. Что заодно демонстрирует, насколько значительными для них являются сейчас намерения по увеличению производства", - отмечают аналитики.

Дефицит зенитных ракет Patriot

Как писал УНИАН, в конце прошлого года западные СМИ сообщили о значительном сокращении в США запасов зенитных ракет к системам Patriot. Из-за этого Пентагон даже хотел начать их импорт из Японии, которая производит их по лицензии.

По подсчетам аналитиков, этих ракет действительно производят относительно немного. Компания Lockheed Martin ранее заявляла, что производит по 450 таких ракет в год и планирует увеличить их производство до 550 единиц к 2026 году.

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