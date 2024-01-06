Действия западных партнеров противоречат слухам о нехватке зенитных ракет на Западе.

Пока нет объективных оснований считать, что в мире заканчиваются ракеты к ЗРК Patriot и что Украина больше не сможет их получать. Однако теоретически такая опасность существует. Об этом пишет военно-аналитическое издание Defense Express.

Анализируя сегодняшнюю статью The New York Times о том, что Запад может прекратить поставки в Украину ракет к системам Patriot, аналитики приводят ряд признаков, которые косвенно опровергают дефицит зенитных ракет этого типа в США.

Defense Express подчеркивает, что утверждение об остановке поставок ракет Patriot в публикации NYT приводится без уточнения того, кто именно дает такую информацию. Поэтому невозможно оценить, насколько достоверен источник этой информации.

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Не уточняется даже тип зенитной ракеты, о проблемах с которой идет речь. Однако, очевидно, речь идет о зенитной ракете MSE к комплексу Patriot PAC 3, которая способна перехватывать баллистические ракеты – например, российские "Кинжалы".

Как отмечает Defense Express, этих ракет действительно производят относительно немного. Так, в июне прошлого года компания-производитель Lockheed Martin сообщила, что производит по 450 таких ракет в год и планирует увеличить их производство до 550 единиц к 2026 году.

"Учитывая количество операторов Patriot PAC 3 (около 15 стран), это не очень значительная цифра. Особенно, когда речь идет об обеспечении боевой работы этих ЗРК в Украине, когда даже 450 ракет MSE – это до 225 баллистических ракет по стандартному алгоритму, когда на одну цель запускается две противоракеты для обеспечения перехвата", – пишет Defense Express.

Эксперты отмечают, что кроме текущего производства все же есть определенные запасы этих ракет, рассчитанные на обеспечение существующих Patriot PAC 3, которых только в США – 60 комплексов. Кроме того, в конце 2023 года стало известно, что Япония тоже начнет экспортировать ракеты собственного производства к ЗРК Patriot. Она производит в том числе и ракеты именно типа MSE.

Defense Express приводит также ряд других побочных признаков, которые противоречат наличию дефицита ракет этого типа. В частности издание вспоминает недавнюю передачу Украине еще одной батареи Patriot от Германии и планы передать еще пять батарей Patriot до конца 2024 года.

"Каждая новая батарея - это необходимость в ракетах к ним. И передавать дополнительные ЗРК, планировать передать еще (...) на фоне окончания самих ракет, без которых они становятся беспомощными – не очень логично", – отмечают эксперты.

В то же время аналитики признают, что реальная угроза дефицита ракет к Patriot действительно может возникнуть, если Россия будет наносить по Украине интенсивные ракетные удары баллистическим вооружением.

Угроза дефицита ракет к ЗРК Patriot - что известно

Как писал УНИАН, сегодня The New York Times опубликовала статью, где довольно вскользь со ссылкой на неназванных "официальных лиц Белого дома и Пентагона" утверждается, что США скоро не смогут обеспечивать украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками.

Прямо об их дефиците не сказано, но указано, что стоимость одной такой ракеты может составлять от 2 до 4 миллионов долларов. Учитывая упоминание финансовой стороны вопроса, возможно, речь идет не о нехватке самих ракет, а о проблеме с новой программой военной помощи Украине. Конгресс США никак не может принять ее уже несколько месяцев, а средства предыдущей программы уже исчерпаны.

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