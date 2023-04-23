Турция намерена наладить выпуск собственных танков на замену "Леопардам".

Турция начнет собственное серийное производство танков. Предсерийный образец сегодня представил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Anadolu.

Так, сегодня состоялась торжественная церемония передачи нового турецкого танка "Altay" турецкой армии для испытаний. Эрдоган, принявший участие в церемонии, отметил, что производство собственного танка должно стать новым прорывом для турецкого ВПК.

"Мы успешно изготовили большое количество транспортных средств, от тактических колесных бронированных машин до противоминных машин. Мы также проводим модернизацию систем вооружения в наших машинах, электронных систем, зенитных. Мы также производим танковые боеприпасы, оборудование и оборудование... Мы стремимся увенчать наш прорыв в оборонной промышленности новым танком "Altay", – сказал он.

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По его словам, предсерийный образец танка "Altay" значительно превосходит тот прототип, который был представлен публике 10 лет назад. Эрдоган отметил, что после завершения испытаний танк запустят в серийное производство.

Турецкий танк Altay

Altay должен стать первым танком собственной разработки в Турции. Его создание начали в 2008 году в тесном сотрудничестве с Южной Кореей. За основу для Altay был взят южнокорейский танк K2. Турция хочет заменить собственным танком импортные Леопард 1, Леопард 2, M48 и M60.

Судя по опубликованной сегодня инфографике, Altay будет вооружен 120-миллиметровой пушкой и пулеметами калибра 7,62 и 12,7. Двигатель мощностью 1500 лошадиных сил сможет разгонять танк до 65 км/час.

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