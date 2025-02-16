Украинские бойцы уничтожили новейшую огнеметную систему РФ ТОС-2 'Тосочка'

Вероятнее всего, у россиян осталось всего несколько единиц этой техники.

В 2023 году россияне впервые заявили о том, что начали использовать на поле боя свою модернизированную ТОС-2 "Тосочка". Недавно Силы обороны Украины уничтожили одну такую машину на Покровском направлении, пишет Defense Express.

В издании отметили, что это первая подтвержденная врагом потеря этой 220-мм тяжелой огнеметной системы. Пока точно неизвестно, как именно была уничтожена техника, но предполагается, что ее ликвидировали при помощи FPV-дронов с оптоволокном.

В издании напомнили, что ТОС-2 "Тосочка" является развитием тяжелых огнеметных систем типа ТОС, которые оккупанты используют на поле боя в Украине. Среди ранних модификаций - ТОС-1 "Буратино/ТОС-1А "Солнцепек".

Видео дня

Первое реальное подтверждение использования врагом ТОС-2 "Тосочка" появилось в январе 2024 года. Тогда в социальных сетях опубликовали снимки этой техники в Луганской области, которые сделал украинский разведывательный БПЛА.

Сейчас неизвестно, сколько единиц ТОС-2 "Тосочка" осталось у врага, подчеркнули в издании. Вероятнее всего, у оккупантов всего несколько таких машин, так как на вооружении РФ находится около 55 систем ТОС-1.

Оружие РФ - другие новости

Ранее американский журналист Калеб Ларсон заявил, что новейший российский истребитель Су-57 столкнется с настоящими проблемами. Россия начала экспорт этих самолетов, но вряд ли имеет достаточные мощности и ресурсов для выполнения контрактных обязательств.

Кроме того, РФ начала испытания нового патрульного корабля "Виктор Великий", "родственник" которого был потоплен Украиной. Корабль "Сергей Котов" проекта 22160 Украина потопила 5 марта 2024 года.

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