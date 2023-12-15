Он рассказал о проблемах, с которыми столкнулись оккупанты в попытке заменить ТОС-1А на новые ТОС-2.

В РФ в сжатые сроки начали реализовывать программу тяжелых огнеметных систем на колесном шасси ТОС-2.

На этом акцентировал внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он отметил, что данные системы должны были полностью заменить ТОС-1А "Солнцепек" в зоне боевых действий, поскольку старая система не удовлетворяла по множеству параметров. "Единственный ее плюс - разрушительная мощь термобарических реактивных снарядов MO.1.01.04M. Все остальное - тотальные минусы", - охарактеризовал оружие аналитик.

Однако, как отметил Коваленко, в процессе испытаний и подготовки ТОС-2 вылезли все те же минусы ТОС-1А и даже больше.

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В частности, ТОС-2 получил термобарические реактивные снаряды нового типа, с дальностью поражения целей до 20 км. Но, эти снаряды, для увеличения дальности полета уменьшили массу боевой части и имеют меньший калибр нежели MO.1.01.04M. И это привело к целому ряду негативных последствий.

"Во-первых - снаряд стал менее мощным. Во-вторых, не унифицированным и применить его можно только на ТОС-2. В-третьих, в связи с увеличением дальности полета ухудшилась точность наведения, что является следствием применения изжившего себя артиллерийского дальномера 1Д14", - пояснил он.

"Проблема, на которую плевались в ТОС-1А, а именно, морально и технически устаревший 1Д14, позволявший наводить "Солнцепек" только в режиме прямой наводки, что делало это машину уязвимой для ответных ударов, перекочевал на ТОС-2. Возможно это только пока, но пока это пока не удовлетворяет российских оккупантов, поскольку поставленным требованиям ТОС-2 не отвечает", - рассказал эксперт.

Также аналитик добавл, что есть еще один пункт - для производства новых реактивных снарядов серийно и более-менее пропорционально, необходимы новые линии сборки. "Пока сборка только мелкосерийная, обеспечивающая потребности опытных образцов на испытаниях", - уточнил он.

Помимо всего прочего - более дешевое колесное шасси значительно ограничивает возможности применения этой системы, равно как и ее уязвимость от грунтов.

"Создается такое впечатление, что планы серийной замены ТОС-1А "Солнцепек" пока ускорения не получают, а скорее наоборот, могут быть спущены на тормоза. В свою очередь, уничтожение остатков термобарического архаизма идет четко по плану", - подытожил эксперт.

Российские "Солнцепеки" на войне в Украине

Вооруженные силы Украины активно уничтожают российские тяжелые огнеметные системы. В частности, известно, что 1 и 4 ноября были верифицированы ликвидации двух ТОС-1А "Солнцепек".

Верифицированные данные свидетельствуют о том, что в ноябре ВСУ уничтожили 16-ю и 17-ю ТОС-1А "Солнцепек" по счету.

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