Россияне могут использовать АТС-59Г в качестве заменителей традиционных транспортеров.

Перед отправкой на поле боя заметили советский артиллерийский тягач АТС-59Г, который российские оккупанты модернизировали по принципу "танков-сараев". По меньшей мере были обнаружены две такие машины, пишет Defense Express.

Отмечается, что видео, на котором заметили эти артиллерийские тягачи, было записано в феврале 2025 года. В издании считают, что оккупанты могут использовать их в качестве заменителей традиционных транспортеров.

Одна из этих машин вооружена импровизированной защитой от дронов, а другая - фактически переделана на транспортер пехоты по принципу "черепахи". Тягач оснастили металлическим каркасом, экраном и сеткой.

Видео дня

В издании подчеркнули, что пока неясно, насколько это массовое явление в российских войсках. Тем не менее это дает понять, что у врага есть серьезные потери в технике.

Журналисты напомнили, что тягачи АТС-59Г замечали в рядах российской армии и раньше. Например, в 2023 году оккупанты вооружали тягачи корабельными зенитными установками 2М-3М. В 2024 году россияне превращали АТС-59Г в "машины-черепахи".

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