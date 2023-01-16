Об этом решении СМИ сообщали несколькими днями ранее.

Кристине Ламбрехт официально подала заявление об отставке с поста министра обороны. Она попросила канцлера Олафа Шольца об увольнении.

"Сегодня я попросила канцлера освободить меня от должности федерального министра обороны. Месяца внимания СМИ к моей персоны вряд ли позволяют освещать факты и дискутировать о солдатах, Бундесвере и решениях политики безопасности в интересах граждан Германии", - говорится в заявлении, пишет Der Spiegel.

Глава Минобороны Германии добавила, что ценный труд военнослужащих и многочисленных мотивированных людей в сфере бизнеса должен быть на первом плане. "Поэтому я решила оставить свой пост".

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Как пишет Bloomberg Германия столкнулась с давлением из-за несогласия отправить Украине больше вооружения, в частности боевых танков Leopard 2.

Хотя последние месяцы Германия увеличила свою военную помощь Украине, предоставив гаубицы, зенитные самоходные установки и зенитно-ракетные комплексы, ее критиковали за нежелание увеличивать помощь. В то же время обороноспособность самой Германии поставили под сомнение после того, как несколько пехотных танков Puma были выведены из строя во время недавних военных учений.

Отставка Ламбрехт и ее позиция по Украине

Несколько дней назад авторитетные немецкие СМИ сообщили, что Кристине Ламбрехт внезапно решила уйти в отставку с должности министра обороны ФРГ.

Это произошло на фоне дебатов о передаче Украине боевых танков "Гепард-2". Если до российского вторжения Германия блокировала поставки оружия в Украину, апогеем чего стало знаменитое обещание поставить 5 тысяч армейских касок, то после 24 февраля ситуация постепенно начала меняться.

Но произошло это не сразу. В первые месяцы вторжения Берлин отказывался помогать Украине тяжелым оружием, ограничиваясь лишь поставками легких вооружений.

Перелом произошел летом, когда Германия начала поставлять Украине системы залпового огня Mars II, самоходные гаубицы Panzerhaubitzen 2000 и зенитные танки Gepard.

В течение года министр обороны Кристин Ламбрехт повторяла, что Германия исчерпала возможности поставлять Украине оружие из запасов немецкой армии.

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