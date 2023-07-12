Германия и Польша так и не смогли договориться, ремонтная база, вероятно, будет открыта в другой стране.

Правительство Германии выходит из соглашения с Польшей о ремонте на польской территории эксплуатируемых Украиной танков Leopard. Об этом информированные источники рассказали немецкому изданию Handelsblatt.

По словам источников, Берлин недоволен расценками на ремонт танков, которые предлагают поляки. Оплачивать ремонт должна Германия, и немцы считают запросы польской стороны слишком завышенными. Однако в Министерстве обороны ФРГ официально сообщили, что окончательное решение еще не принято и что переговоры с польской стороной еще продолжаются.

Издание отмечает, что вопрос ремонта переданных Украине танков Leopard становится все острее. Помимо тех машин, что повреждены в бою, есть вопросы по изначальному техническому состоянию некоторых танков. В частности издание утверждает, что из 14 "Леопардов", поставленных Польшей, 8 прибыли в Украину изначально неисправными.

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Берлин стремился создать ремонтную базу для этих танков как можно ближе к границе с Украиной. Предусматривалось, что танки Leopard 2 версии A5 и A6 будут ремонтировать в Германии и, возможно, также в Литве, а версию А4 – в Польше. Но проект до сих пор не вышел из стадии переговоров, хотя польскую ремонтную базу должны были открыть еще в мае.

В качестве альтернативы "Леопарды", возможно, будут ремонтировать в самой Украине. Сейчас немцы обсуждают это с "Укроборонпромом", утверждает издание. Ремонтная площадка, вероятно, будет создана в западной Украине, где угроза воздушных ударов ниже.

Проблема с ремонтной базой для "Леопардов"

В апреле Польша и Германия достигли предварительной договоренности создать ремонтную базу на польской территории, чтобы обслуживать переданные Украине танки Leopard. Планировалось, что ремонтная база откроется уже в мае.

В начале июля немецкие СМИ сообщили, что ремонтная база до сих пор не создана, якобы ее запуск срывает польская сторона, выставляя слишком высокие расценки на ремонт (за все платит Германия).

3 июля министры обороны Германии и Польши встретились и обсудили эту проблему. В общении с прессой немецкий министр отметил, что отводит на завершение переговоров еще 10 дней. Причем он намекнул, что по истечении этого срока может быть принято решение об открытии ремонтной базы за пределами Польши.

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