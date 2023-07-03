Немецкий министр обороны намекнул, что ремонтную базу могут открыть за пределами Польши.

Министры обороны Германии и Польши при личной встрече не смогли договориться о запуске ремонтной базы для танков Leopard, переданных Украине. Об этом сообщает Reuters с места встречи Бориса Писториуса и Мариуша Блащака в польском Замосце.

"Время имеет решающее значение… Мы считаем, что переговоры (по центру технического обслуживания) должны, если это вообще возможно, быть завершены в течение следующих 10 дней, чтобы мы знали, в каком направлении планировать", — заявил министр обороны Германии Борис Писториус после встречи с польским коллегой.

Хотя переговоры о ремонтной базе ведутся как на уровне немецких и польских компаний, так и на уровне правительств двух стран, инсайдеры говорят о трудностях именно на стороне компаний.

Видео дня

Reuters отмечает, что слова Писториуса о необходимости посмотреть, в каком направлении планировать, было воспринято как завуалированная угроза отказаться от Польши как места размещения ремонтной базы и выбрать другую страну.

Проблема с ремонтной базой для танков Leopard

Еще в апреле Польша и Германия достигли предварительной договоренности, что переданные Украине танки Leopard будут обслуживать на специальной ремонтной базе, которую совместно создадут в Польше немецкие и польские компании. Планировалось, что ремонтная база откроется уже в мае, но проект до сих пор находится на стадии переговоров.

Накануне немецкие СМИ написали, что запуск ремонтной базы срывает польская сторона. Якобы польская оборонная компания, которая будет основным исполнителем ремонтных работ, выставила "космические" расценки на свои услуги. Загвоздка в том, что оплачивать ремонт танков должна Германия.

Вас также могут заинтересовать новости: