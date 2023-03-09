США определились с тем, откуда будут взяты танки для отправки в Украину и когда их поставят.

Пентагон уже приступил к осуществлению плана по отправке танков M1 Abrams в Украину. Об этом заявил начальник отдела снабжения Сухопутных войск США Даг Буш на онлайн-мероприятии, организованном изданием Defense News.

Отмечается, что в начале года, когда была анонсирована поставка "Абрамсов" в Украину, у Пентагона еще не было готового плана действий – изъять готовые танки из собственных запасов армии США, или заказать новые у производителя. Но теперь Даг Буш сообщил, что план действий уже есть.

"Мы выполняем его. Мы просто не можем говорить о деталях", – заявил он.

Видео дня

Представитель Пентагона отметил, что поставка танков в Украину является более сложной задачей, чем кажется обывателю.

"Это не просто отправка танка. Танк сам по себе не боеспособен. Вы должны отправить весь пакет. Это включает в себя боеприпасы, транспортные средства для его обслуживания, топливо, вы должны пройти обучение по системе, чтобы он был эффективен в бою", – пояснил Буш.

По его словам, Пентагон намерен "подготовить технику к отправке таким образом, чтобы это не повлияло на боеготовность частей армии США и не повлияло на поставки техники другим союзникам". При этом он отказался озвучить даже ориентировочные сроки поставки танков и выразил сомнение, что эти сроки будут названы в принципе.

"Мы не хотим давать русским понимание, когда и что прибудет, но мы стараемся сделать это как можно быстрее", — заявил Буш.

Поставка танков Abrams в Украину

25 января президент США Джо Байден анонсировал поставку 31 танка Abrams в Украину. При этом никаких, даже ориентировочных сроков названо не было.

На следующий день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что эти танки точно не успеют прибыть в Украину к началу весеннего наступления.

В годовщину российского вторжения министр американской армии Кристин Вормут призналась, что "Абрамсы" прибудут в Украину не ранее, чем через год. Причем эти сроки она назвала самыми быстрыми из возможных.

Вас также могут заинтересовать новости: