По словам Нарожного, россияне пытались делать тепловизионные матрицы, но на поток такое производство так и не было поставлено.

Чтобы скопировать технологии танка Leopard, россиянам также нужно иметь все современные технологии, но у них огромная проблема с производством электроники. Об этом в эфире "24 канала" сказал военный эксперт, основатель благотворительной организации "Реактивная почта" Павел Нарожный.

Отвечая на вопрос о том, что россияне начали изучение трофейного танка Leoprad, и удастся ли России быстро скопировать технологии или разработать более эффективное оружие как для поражения, так и для переоснащения своей техники, он отметил, что для того, чтобы "скопировать", россияне должны иметь все современные технологии.

Нарожный отметил, что россияне обходят некоторые санкции и пытаются получить доступ к определенным технологиям. В частности, было расследование о том, что они смогли каким-то образом получить установки Siemens для производства запчастей для своего самолета Су-57.

"Но это единичные случаи. Когда говорят о производстве танков, - производство танков гораздо сложнее, когда речь идет о массовом производстве, о десятках штук, и так далее", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в танке, если взять главные компоненты, то это двигатель, пушка и электроника.

"У россиян на самом деле и с двигателями, и с пушками все более-менее нормально. А вот когда говорят о производстве электроники, в первую очередь, о производстве тепловизионных прицелов, о тепловизионных камерах, о системах нацеливания, - у них с этим огромная проблема", - отметил Нарожный.

Он объяснил, что россияне сами этого не производят, а раньше закупали это у иностранных компаний.

"Но этот путь перекрыли и у них сейчас огромная проблема именно с этими прицелами", - сказал эксперт.

По его словам, россияне пытались сами сделать тепловизионные матрицы, и какое-то незначительное количество они их сделали, но на поток такое производство так и не было поставлено.

"Поэтому сказать о том, что они увидят что-то новое в этом танке, - я бы так не сказал. То, что они смогут его проанализировать, посмотреть состав брони, - к сожалению, я так понимаю, что уже этот состав брони он и так, через другие пути россияне уже получили его", - уточнил Нарожный.

Относительно того, могут ли россияне создать какое-то новое оружие, он отметил, что у россиян и так есть все средства, чтобы уничтожать танки:

"Самый большой плюс танка "Леопард" в том, что он защищает экипаж. То есть уничтожить его возможно: он может наехать на мину стоимостью 200 долларов, и он будет уничтожен или остановлен как минимум. В него могут попасть артиллерийские боеприпасы или выстрел из ПТРК - он также будет уничтожен. Но самое главное - то, что в нем выживет экипаж, и то, что его можно будет после этого восстановить. Вот эти технологии, я более чем уверен, что повторить они не смогут".

Он объяснил, что для этого россиянам нужно менять свой подход к танкостроению, а сделать это нереально.

Танки Leopard на фронте - что известно

Как отметило издание Forbes, в наступлении в Курской области России участвует 21-я механизированная бригада, в арсенале которой - самые передовые и лучшие западные танки - Strv 122/Leopard 2A6. И, согласно роликам из социальных сетей, один из этих танков во время боя возле села Веселое был подбит беспилотником или подорвался на мине.

Аналитик издания подчеркивает, что каждый Strv 122 и Leopard 2A6 является драгоценным, ведь Украина получила только 10 Strv 122 из Швеции и 21 Leopard 2A6 из Германии и Португалии, все в 2023 году. К весне из этих танков осталось около 20, все они принадлежали 21-й механизированной бригаде, и вряд ли ей следует ожидать новых поставок.

Вас также могут заинтересовать новости: