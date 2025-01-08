Роб Бауэр призывает финансовые институты "адаптироваться к росту угроз безопасности".

Западные инвесторы "бездумно" избегают инвестиций в оборонную промышленность. Об этом в интервью Financial Times заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Он считает, что западные рейтинговые агентства, банки и пенсионные фонды ведут себя "неразумно", избегая инвестиций в оборону, и призывает финансовые институты "адаптироваться к росту угроз безопасности".

По словам военного, неспособность инвесторов понять свою роль в "коллективной обороне" означает, что после начала войны в Украине они рискуют упустить значительное государственное финансирование.

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"Почему вас не убеждают триллионы долларов? Что случилось с вашим деловым инстинктом? Неужели вы глупые?" - сказал Бауэр.

По его мнению, сейчас речь идет о перераспределении сил между Китаем и США:

"Если смещаются тектонические плиты, происходят землетрясения, что является частью нашего ближайшего будущего".

Издание напоминает, что акции многих крупных европейских оборонных компаний, включая немецкую Rheinmetall и норвежскую Kongsberg Gruppen, за последний год резко выросли, поскольку увеличилось количество государственных заказов на танки, ракеты и артиллерию. Инвесторы также делают ставку на то, что перевооружение НАТО будет способствовать росту доходов.

При этом некоторые европейские банки по-прежнему неохотно выдают кредиты производителям оружия, чтобы помочь им увеличить объемы производства. В общем бюджете ЕС также действует запрет на прямые инвестиции в оборону.

По словам Бауэра, эти правила "устарели".

"До сих пор существуют пенсионные фонды и банки, которые говорят, что инвестировать в оборонный потенциал неэтично, потому что он убивает людей. ... А потом возникает вопрос о целях устойчивого развития, и я им говорю: "Поезжайте и посетите Украину. Йемен и посмотрите. Инвестиции в оборону в целях сдерживания - это лучшая мера для обеспечения устойчивости развития", - добавил председатель военного комитета НАТО.

Производство оружия странами Запада - последние новости

Как сообщал УНИАН, немецкая компания Rheinmetall объединяет усилия с американской Auterion для разработки боевых БПЛА. Отмечается, что в рамках партнерства Rheinmetall интегрирует свои дроны с программным обеспечением, разработанным Auterion, с целью создания общевойсковой системы.

В прошлом году стало известно, что концерн Rheinmetall построит в Украине четыре оружейных завода. Эти предприятия будут производить системы ПВО, бронетехнику, снаряды и порох. В октябре директор концерна Армин Паппергер сообщил, что первый завод уже запущен в работу.

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