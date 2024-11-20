По словам чиновников, позиция Стармера состоит в том, чтобы позволить Украине использовать оружие так, как она считает нужным.

Появление в СМИ информации о том, что США разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS против целей в России, поставило премьер-министра Британии Кира Стармера перед необходимостью сделать озвучить свою позицию по ракетам Storm Shadow.

Как пишет The Times, первоначально помощники Стармера настаивали на том, чтобы использовать отсутствие официального подтверждения от Белого дома, чтобы как можно меньше говорить о намерениях Великобритании. Помощники настаивали на том, что решение США не имеет отношение к ракетам Storm Shadow, поскольку у них другая спецификация по сравнению с системой Atacms.

"В частном порядке высокопоставленный правительственный источник сказал, что позиция Стармера на самом деле была простой — он хочет позволить Украине использовать оружие так, как она считает нужным для своей самообороны. За кулисами Великобритания уже несколько месяцев давит на США по этому вопросу", - говорится в статье.

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В то же время США изначально не давали разрешения на использование своих технологий для ракет Storm Shadow для ударов по России, поскольку были обеспокоены дальнейшей эскалацией конфликта, пишет The Times.

"Поворотный момент", по словам источника в Министерстве иностранных дел, наступил, когда Россия втянула северокорейских солдат в конфликт, что было расценено как "серьезная эскалация".

Ранее подход Великобритании заключался в том, чтобы объявить о развертывании Storm Shadow после того, как они были использованы на поле боя, чтобы не предоставить Путину стратегическое преимущество.

Тем не менее, впоследствии Стармер начал отбрасывать осторожность, намекая, что это всего лишь вопрос времени, когда ракеты Storm Shadow могут быть использованы в Украине, пишет The Times.

"Мы должны гарантировать, что Украина будет иметь то, что ей нужно, пока ей нужно выиграть эту войну", — сказал он. "[Но] я не собираюсь вдаваться в оперативные вопросы, потому что, если я это сделаю, победителем будет только один, и это Путин".

Высокопоставленные правительственные источники заявили, что изменение формулировок Стармером было преднамеренным, и намекнули, что предыдущие возражения против использования Storm Shadow американцами теперь сняты.

Разрешение на удары дальнобойным оружием по РФ

Как сообщал УНИАН, помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс подтвердил, что президент США Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойным оружием по России.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев считает, что Украине нужно до 300 дальнобойных ракет для ударов по России, чтобы они были эффективными.

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