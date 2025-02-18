Ранее российские ударные вертолеты получили ракету "Изделие 305" с дальностью 14,5 км.

Военно-морские силы США обнародовали фото ударного вертолета Корпуса морской пехоты США AH-1Z Viper с невиданным ранее боеприпасом большой дальности. Об этом сообщает Командование военно-воздушных систем ВМС США (NAVAIR).

Испытания оружия, которое получило условное обозначение Long Range Precision Fire (LRPF) провели в конце прошлого года. Запуск выполнили на испытательном полигоне в Юме, штат Аризона. Тесты признали удачными.

На фото можно видеть вертолет AH-1Z, который несет два боеприпаса нового типа. Ракета получила Х-образное оперение и имеет определенные признаки технологии стелс.

Видео дня

По мнению специалистов, Корпус морской пехоты США рассматривает новое оружие как ключ к обеспечению актуальности вертолетов в будущих конфликтах, особенно против КНР.

Также стоит отметить, что ранее россияне создали для своих ударных вертолетов новую ракету "Изделие 305", дальность которой составляет 14,5 км. Москва довольно активно использует "Изделие 305" в российско-украинской войне. Среди носителей - Ми-28НМ.

Ударные вертолеты - последние новости

Ранее специалисты заявили, что в условиях российско-украинской войны роль ударных вертолетов оказалась довольно ограниченной и свелась к летающему аналогу РСЗО. Причиной этого они считают плотное насыщение линии фронта средствами противовоздушной обороны.

Впрочем, разработка новых ударных вертолетов не прекращается. Так, в прошлом году, появились фото условного китайского аналога американского вертолета Apache.

Как тогда заявляли специалисты, его могли создать на базе китайского многоцелевого Z-20, который в свою очередь стал "копией" американского Black Hawk.

Вас также могут заинтересовать новости: