Украинские силы полагаются на свою собственную ловкость и креативность на поле боя.

Вторжение России в Украину часто вынуждало ее применять новаторские подходы и импровизацию в своей защите. Как пишет Business Insider, несмотря на помощь западных союзников, украинские силы также полагаются на свою собственную ловкость и креативность на поле боя, придумывая импровизированные решения, чтобы одержать верх над российской армией.

Издание приводит 9 примеров таких боевых уловок, с помощью которых украинские солдаты максимально используют то, что у них есть, чтобы нанести удар по российским силам.

"Метафора МакГайвера"

Это отсылка к телешоу 1980-х годов, в котором главный герой находил революционные решения с помощью самых простых материалов.

Видео дня

Так и украинские силы часто при уничтожении российских войск, транспортных средств, самолетов и военных кораблей используют методы, которые включают смешивание оружия западного производства с оружием советской эпохи, уже имеющимся в их арсенале.

"Кошмармобиль"

Одним из таких видов гибридного оружия является импровизированная система залпового огня, которую украинские силы устанавливают на кузова гражданских пикапов.

"Благодаря своей эффективной мобильности и смертоносной мощи реактивных взрывных снарядов украинские силы заслуженно окрестили эту машину "Кошмармобиль", - отмечает BI.

Ракеты "Нептун"

В апреле 2022 года Украина продемонстрировала мощь своих ракет "Нептун", потопив головной корабль Черноморского флота России — ракетный крейсер "Москва".

В следующем году, после доработки ракеты, Украина начала использовать ее для ударов по Крыму, в результате которых были уничтожены пара драгоценных российских систем ПВО С-400.

Дроны "Морской малыш"

Хотя у Украины нет надлежащего военно-морского флота, ей все же удалось вывести из строя почти треть российских военных кораблей. Украинские силы использовали беспилотные морские дроны, получившие меткое прозвище "Морские малыши", чтобы нанести серьезный ущерб российским судам.

Дроны-камкадзе

Украинские силы также использовали самодельные дроны-камикадзе, изготовленные из недорогих любительских FPV-дронов, способных нести взрывчатку, прикрепленную стяжками и лентой.

Относительно дешевые украинские дроны не обязательно могут сравниться с барражирующими боеприпасами более высокого класса, но они могут наносить удар, используя боеголовки РПГ и пластиковую взрывчатку. Таким образом дрон стоимостью несколько сотен долларов может уничтожить танк стоимостью в миллионы. И они могут достичь таких областей, которые другие виды оружия не могут достичь с такой точностью.

Использование трофейных российских танков

Украина полагается на оружие, предоставленное партнерами, но также использует оружие, захваченное у врага. Украина получила много российской техники, в том числе российские основные боевые танки, но ей часто приходится проходить ремонт, прежде чем ее можно будет использовать в бою. А украинцы не всегда имеют доступ к запчастям.

"Поступали сообщения о том, что украинцы обращались в российскую службу технической поддержки, когда их захваченное оборудование не работало должным образом".

Решетки на танках

Украинские силы, как и российские, строят импровизированные танковые "защитные козырьки" чтобы защитить бронетехнику от ударов дронов — хотя хрупкой импровизированной брони регулярно оказывается недостаточно.

Необычная ракетная установка

Импровизированные инновации Украины не ограничиваются лишь землей. Войска установили на истребители МиГ-29 ракеты AGM-88 HARM, предназначенные для обнаружения радиолокационных систем. Это беспрецедентное вооружение для украинских самолетов советской разработки из-за их западного происхождения и изначальной несовместимости.

Оружие FrankenSAM

Стремясь укрепить свои критически важные возможности противовоздушной обороны, украинские солдаты также объединили западные ракеты класса "земля-воздух" и пусковые установки советских времен в рамках программы, которую американские официальные лица назвали программой FrankenSAM. Название является отсылкой к "Франкенштейну" и аббревиатуре от ракеты "земля-воздух".

Муляжи

Каким бы полезным ни было настоящее оружие, Украина также использует фальшивые, чтобы обмануть Россию.

Сообщается, что Украина разместила поддельные деревянные ракетные установки HIMARS, чтобы отвести огонь от реальных целей. Украинские солдаты также изготовили самодельные радиолокационные отражатели, перепрофилировав старые бочки с российской нефтью.

Новости войны

В ночь на пятницу, 5 апреля, громкие взрывы прогремели в Морозовске Ростовской области, где дислоцируется военный аэродром оккупантов.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что Морозовск якобы атаковали 40 беспилотников. Утром Минобороны РФ заявило, что сбило ночью 53 "киевских" БПЛА. По информации источников, на аэродроме уничтожено не менее 6 российских самолетов.

А, как прогнозирует BILD, Украина вскоре применит по России дальнобойные дроны, которые смогут атаковать Урал и Заполярье.

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