Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили поставки западного вооружения в Украину для продолжения борьбы против российской агрессии.
"Провел плодотворный телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в отношении жизненно важной поддержки, которую союзники НАТО оказывают Украине в ее мужественной борьбе против российского вторжения. Время имеет критическое значение. Мы должны быстрее предоставить больше современного вооружения", - заявил Столтенберг в микроблоге Twitter.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 января, Столтенберг заявил, что ожесточенные бои возле Соледара и Бахмута в Донецкой области свидетельствуют о необходимости усиления военной поддержки Украины.
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Соледаре противник пытается прорвать оборону украинских войск, но успеха не имеет.
Поставки нового оружия в Украину - заявления Кулебы
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что в этом году ВСУ получат от союзников оружие, которое не удалось получить в 2022 году.
Кулеба 4 января прогнозировал, что партнеры Украины передадут танки для наступательных операций. 11 января президент Польши Дуда подтвердил эти слова.