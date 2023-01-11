Генсек НАТО отмечает, что время имеет решающее значение в вопросе поставок оружия ВСУ.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили поставки западного вооружения в Украину для продолжения борьбы против российской агрессии.

"Провел плодотворный телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в отношении жизненно важной поддержки, которую союзники НАТО оказывают Украине в ее мужественной борьбе против российского вторжения. Время имеет критическое значение. Мы должны быстрее предоставить больше современного вооружения", - заявил Столтенберг в микроблоге Twitter.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 января, Столтенберг заявил, что ожесточенные бои возле Соледара и Бахмута в Донецкой области свидетельствуют о необходимости усиления военной поддержки Украины.

Видео дня

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в Соледаре противник пытается прорвать оборону украинских войск, но успеха не имеет.

Поставки нового оружия в Украину - заявления Кулебы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что в этом году ВСУ получат от союзников оружие, которое не удалось получить в 2022 году.

Кулеба 4 января прогнозировал, что партнеры Украины передадут танки для наступательных операций. 11 января президент Польши Дуда подтвердил эти слова.