Соединенные Штаты Америки начали работать над увеличением численности американских инструкторов для подготовки украинских военных в рамках деятельности "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U).
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".
"У нас есть на повестке дня, - мы уже озвучили этом американской стороне и они уже начали над этим работать - это расширение тренировочной миссии армии США для Вооруженных сил Украины", - сказал Кулеба.
Отдельная глава МИД сказал, что во время визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев обсуждались вопросы расширения военной помощи для Украины.
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Подготовка украинских военных инструкторами из США
16 апреля временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Соединенные Штаты готовы в случае необходимости рассмотреть возможность увеличить численность американских военных инструкторов для подготовки украинских военных в рамках деятельности "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U).
6 мая Кулеба по итогам визита Блинкена заявил, что Украина и Соединенные Штаты Америки достигли важных договоренностей в вопросах безопасности.
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