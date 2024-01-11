Контракты должны дать надежду, что снаряды, в конце концов, усилят украинскую армию и попадут на поле боя.

Президент Владимир Зеленский сообщает, что Украина хочет видеть контракты по поставкам обещанного странами Европейского Союза 1 миллиона артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал во время общения с медиа вместе с премьер-министром Эстонии Каей Каллас в Таллинне. Глава государства напомнил, что предложение Эстонии к другим лидерам стран-членов Европейского Союза состояло в том, чтобы передать Украине 1 миллион артиллерийских снарядов до марта этого года.

"Мы не получили полный пакет. К сожалению. И сегодня это инициатива Эстонии - можно уже политически давить на лидеров, которые подписались под этим решением. То есть, серьезные лидеры, если их слово чего-то стоит, а я уверен в этом - то надо выполнять решения, которые они сами и принимали. Очень хотелось, чтобы мы получили и видели контракты", - подчеркнул Зеленский.

Видео дня

Глава государства отметил, что сроки поставки иногда подводят украинских военных.

"Но, если у нас будут перед глазами контракты - это уже дает надежду, что пусть с отсрочкой, с задержкой, но, тем не менее, это попадет на поле боя и усилит нашу армию", - отметил Зеленский.

Он убежден, что эстонскую инициативу по передаче Украине 1 млн снарядов можно довести до логического исполнения.

Поставка снарядов Украине

Как сообщал УНИАН, в начале прошлого года страны ЕС договорились, что до марта 2024 года совместными усилиями передадут Украине один миллион артиллерийских боеприпасов.

14 ноября министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что Евросоюз не сможет передать Украине 1 миллион артиллерийских снарядов до марта, как это ранее планировалось.

По состоянию на ноябрь было поставлено лишь около 30% от запланированного. В частности, уже удалось доставить в Украину более 300 тысяч снарядов.

В ноябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что страны-члены Европейского Союза переоценили технические возможности по изготовлению снарядов.1 миллион боеприпасов для Украины будет доставлен, но встает вопрос в графике доставки.

Вас также могут заинтересовать новости: