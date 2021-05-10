Накануне пятый флот ВМС США сообщил о задержании судна в северной части Аравийского моря.

Судно с российским оружием, которое перехватил крейсер USS Monterey ВМС США в Аравийском море, вероятно, направлялось в Йемен.

Об этом пишет AJ.

Читайте такжеWSJ: США оценивают возможность переместить войска из Афганистана ближе к РоссииНа борту судна обнаружили российские противотанковые ракеты, китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы. Сейчас оружие охраняют, а пункт отправления официально не разглашают. Экипаж уже допросили.

Ассортимент оружия на судне похож на те, которые ранее американские войска и их союзники уже перехватывали в этом регионе, подчеркивает AJ. Все они направлялись к хуситам в Йемене, которые с 2015 года борются с военной коалицией под руководством Саудовской Аравии за контроль страны.

Что произошло

9 марта Пятый флот ВМС США сообщил в Twitter о задержании судна в северной части Аравийского моря. На судне без опознавательных знаков находилась крупная партия оружия.

Отмечается, что среди изъятого оружия – десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы.

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Автор: Яна Ставская