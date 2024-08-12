Правительство Чехии сообщало об этом обмене в конце июля.

Правительство Германии опубликовало заказ на поставку армии Чехии 14 основных боевых танков Leopard 2A4 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины Büffel у оборонного подрядчика Rheinmetall. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Spiegel.

В то же время Чехия предоставит дополнительную военную технику для Украины, которая борется с российскими оккупантами.

Отмечается, что правительство Чехии сообщило об обмене в конце июля. Тогда министр обороны страны Яна Черночова рассказала, что Чехия заменяет "устаревшее советское оборудование на новое, современное".

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В издании напомнили, что в октябре 2022 года уже проходил кольцевой обмен с Германией, в рамках которого Прага также получила Leopard и бронированные ремонтно-эвакуационные машины в обмен на передачу Украине собственной техники советского производства.

"Немецкое правительство использовало кольцевые обмены с восточными партнерами по НАТО, особенно в начале войны в Украине, когда оно еще не было готово само предоставить Киеву современные западные танки. Только в начале 2023 года - почти через год после начала войны - федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ) расчистил путь для поставки боевых танков Leopard в Украину", - подчеркнули в Spiegel.

В свою очередь в компании Rheinmetall отметили, что цена заказа в рамках нового оборонного соглашения составляет низкий трехзначный диапазон миллионов. Чехия получит первый основной боевой танк до конца года, а остальную технику - до конца апреля 2025 года. Что касается бронированной ремонтно-эвакуационной машины, то страна получит ее в начале 2026 года. В компании добавили, что танки Leopard являются устаревшими моделями из арсеналов разных стран-пользователей.

Танки для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, в конце июля Германия и Дания передали Украине партию танков Leopard 1A5. Известно, что за все время Украина получила от Германии 58 танков Leopard 1A5. Также Киев получил 21 тысячу боеприпасов к самоходным зенитным установкам Gepard.

Также сообщалось, что Испания объявила о передаче пакета помощи Украине, в который вошли 10 танков Leopard 2А4.

"Начата мультимодальная транспортировка 10 боевых танков Leopard 2A4 в Украину после завершения капитального ремонта, наладки и процесса готовности и прохождения соответствующих испытаний для проверки на полную работоспособность", - отметили в Минобороны страны.

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