Оборонная фирма будет производить 30-миллиметровые боеприпасы на государственном заводе.

Один из крупнейших в мире производителей оружия Northrop Grumman Corporation наладит выпуск боеприпасов в Литве.

"Вице-президент Стефан О'Брайан подписал меморандум о взаимопонимании с правительством Литвы о производстве 30 мм боеприпасов на существующем государственном предприятии. Министр обороны Лауринас Кашчюнас ожидает, что линию запустят в течение года. Он отметил, что боеприпасы будут использоваться для боевых машин пехоты", - пишет Bloomberg.

"Этот проект, а также укрепление давних тесных отношений между Литвой и США, создаст очевидную ценность для Литвы и региона в целом, который перед вызовами безопасности заинтересован в минимизации зависимости от длинных цепочек поставок", - прокомментировала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

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Издание напомнило, что в начале этого года Литва подписала аналогичный договор с немецкой компанией Rheinmetall AG.

По данным издания, Литва ускоряет начало работы производителей оружия, чтобы повысить уровень безопасности в условиях все более сложной ситуации после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Вооружение стран Европы

Евросоюз выделил немецкому оборонному концерну Rheinmetall, который хочет построить завод в Украине, более 130 млн евро финансирования для увеличения производства боеприпасов.

В Rheinmetall добавили, что наращивают производственные мощности с 2022 года. К 2027 году группа хочет иметь возможность производить до 1,1 млн артснарядов в год.

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