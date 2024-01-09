Такие БПЛА будут долетать до Украины быстрее, сказал он.

Украинская противовоздушная оборона сбила первый ударный дрон "Shahed-238" с китайским реактивным двигателем.

Об этом сообщил военный эксперт в области связи Сергей Флеш в своем Telegram-канале. "Долетел до середины страны. Шел со скоростью более 500 км/ч. Не думал, что они так быстро появятся у нас. Недавно его Иран впервые показал на выставке", - добавил он.

Эксперт отмечает, что на реактивном двигателе такие беспилотники могут летать по всей стране. Кроме того, они будут долетать до Украины быстрее, могут маневрировать.

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В то же время Флеш отмечает, что на этих дронах нет никакого "супероружия" - обычный заряд и навигация. Скорость БПЛА высокая - противовоздушная оборона отрабатывает, однако мобильные группы надо вооружить ПЗРК типа "Оса", "Игла" или "Стингер", поскольку "зенитки" не собьют.

"Украинцы должны знать, что, кроме звука мопеда в небе, теперь есть звук самолета. Приятная новость в том, что мы его сбили", - добавил Флеш.

Что известно о дроне"Shahed-238"

В ноябре 2023 года новый БПЛА "Shahed-238" представили на выставке Корпуса стражей исламской революции. Отмечалось, что он более быстрый по сравнению с предыдущими моделями дронов, а также имеет черную окраску.

В украинских Воздушных силах отмечали, что такой дрон станет более сложной для обнаружения целью из-за реактивного двигателя, "разного радиолокационного наведения" и черного цвета.

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