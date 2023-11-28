Модифицированные БПЛА смогут запускать с пикапов, отметил обозреватель.

Главный редактор военного портала Defense Express, обозреватель Олег Катков сравнил представленный в Иране новый, якобы реактивный дрон-камикадзе Shahed-238 с Shahed-136, которые РФ активно запускает по Украине. По его словам, главным преимуществом последнего является его массовость и дешевизна.

"Shahed-136 является дешевым и массовым дальнобойным средством поражения", - заявил Катков, передает NV.

Как отметил эксперт, в конструкции Shahed-136 используется двигатель MD-550 и нет системы самонаведения, а есть только спутниковая навигация и примитивный автопилот.

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Что же касается нового Shahed-238, то он больше приближен к крылатой ракете, по мнению Каткова. По его словам, модифицированный "шахед" оснащен системой донаведения на конечном участке траектории полета:

"То есть у него есть сенсоры, которые могут поражать цели. Конечно, он летит по заложенным координатам, но не бьет в заданную точку, а способен находить цели".

Как добавил обозреватель, также новый "шахед" будет оснащен реактивным малоразмерным двигателем, который будет работать на авиационном керосине. Дальность же его полета будет зависеть от объема топливного бака, конкретной модели двигателя и режима полета, заявил Катков.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что Иран отработал запуск новых дронов с обычного автомобиля: пусковую установку смогут крепить на кузов пикапа.

Новый иранский дрон-камикадзе Shahed-238 - что сообщалось

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что Иран представил дрон-камикадзе Shahed-238. Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что новый "шахед" является более сложной для обнаружения целью из-за ряда своих особенностей. Согласно публичной информации, БПЛА имеет реактивный двигатель, а также "различное радиолокационное наведение".

Военный эксперт Андрей Крамаров отметил, что к созданию этого беспилотника присоединился не только иранский военно-промышленный комплекс, но и инженерно-технический персонал ВПК России.

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